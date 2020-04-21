Сбербанк поможет Росстату провести Всероссийскую перепись населения

Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сбербанк и Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления банка Герман Греф и руководитель Росстата Павел Малков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение охватывает широкий круг вопросов и позволит Сбербанку включиться в реализацию различных программ развития Росстата. В частности, в рамках Всероссийской переписи населения дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование» застрахует от несчастных случаев порядка 360 тысяч человек – переписчиков, волонтеров, – всех тех, кто примет непосредственное участие в заполнении переписных листов. Кроме того, банк планирует оказывать Росстату содействие в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности среди населения.

Соглашение не налагает на Росстат и Сбербанк финансовых обязательств. «Взаимодействие сторон в рамках реализации настоящего соглашения осуществления на безвозмездной основе. Все расходы, которые могут возникнуть у сторон в рамках осуществления обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, относятся на счет каждой из сторон», — отмечается в соглашении.

Всероссийская перепись населения станет первой цифровой переписью России. У жителей страны будет возможность пройти перепись самостоятельно, заполнив анкету онлайн на портале «Госуслуги» с помощью компьютера, или мобильного устройства, или на стационарных участках, которые будут созданы в том числе на базе многофункциональных центров «Мои документы». Сохранится и традиционный формат переписи: порядка 360 тыс. переписчиков, оснащенных планшетами со специализированным программным обеспечением, обойдут все жилые помещения.

Проведение переписи планировалось с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

– Перепись населения имеет огромное значение для развития нашей страны, так как эффективно управлять можно только тем, что знаешь во всех деталях. Сбербанк всецело поддерживает перепись и готов оказать Росстату содействие с учетом наших возможностей и компетенций в сфере информирования населения и страхования переписчиков, а также цифровых технологий, которые помогут усовершенствовать все эти процессы, – отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

– Всероссийская перепись населения станет главным статистическим событием десятилетия. Мы хотим сделать ее современной, инновационной и удобной для каждого жителя нашей страны. Для нас очень важна поддержка со стороны Сбербанка, накопившего большой опыт цифровой трансформации. Вместе нам будет легче сделать следующий шаг, – поддержал его руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков.