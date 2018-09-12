Сбербанк поучаствовал в конкретизации правительственной программы цифровой экономики России

Владивосток, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк вместе с другими представителями бизнес-сообщества принял активное участие в конкретизации правительственной программы цифровой экономики РФ. На сессии ВЭФ «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Разработка плана будущих действий, подкрепленных необходимыми ресурсами, перешла в завершающую стадию. Однако, сообщает пресс-служба банка, некоторые вопросы, связанные с выработкой мер по проактивному противостоянию киберпреступности и повышению киберграмотности как профессиональных участников рынка, так и граждан, требуют развития и пристального внимания.

В целом на сессии затронули комплекс проблем, стоящих перед Российской Федерацией при переходе к цифровой экономике. Речь шла и о необходимости доработки законодательной базы, и об определении стандартов по взаимодействию государства с бизнесом и гражданами, вплоть до единой трактовки терминов, используемых при описании процессов. В ходе блиц-опроса были названы возможные сферы диджитализации для Дальнего Востока: перевод регистрационных процессов в электронную сферу, возможность электронного мониторинга природных ресурсов, использование Дальневосточного региона для «обкатки» различных цифровых инициатив. Участники сессии рассказали о том, как крупные предприятия и корпорации уже внедряют новые технологии в свои производственные циклы, а также какие бизнес-площадки будут запущены в регионе в ближайшее время.

По мнению экспертов, тенденция цифровизации активов, особенно в сфере финансов, приняла необратимый характер. Криптовалюты, подобно акциям или фьючерсам, уже сейчас начали отражать стоимость любых объектов гражданского оборота. Предприятиям Дальневосточного региона перевод части активов в цифровой формат позволит не просто сократить издержки операций с контрагентами, но и привлечь крупных инвесторов в экономику. Однако в настоящее время существует ряд регуляторных и инфраструктурных проблем, препятствующих развитию новых цифровых технологий и электронной коммерции.

– При движении в цифровую экономику нас ожидают серьезные риски. К 2022 году потери от глобальной киберпреступности достигнут 8 триллионов долларов. Необходимо создавать систему противодействия, нужна широкая коллаборация не только на национальном, но и межгосударственном уровне, иначе киберпреступники будут всегда находиться на шаг впереди. Понимая это, Сбербанк стал одним из инициаторов создания центра противодействия киберпреступности под эгидой Всемирного экономического форума и будет регулярно проводить международные конгрессы по кибербезопасности с привлечением всех заинтересованных сторон, – отметил Станислав Кузнецов.