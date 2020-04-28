Сбербанк предлагает онлайн-кредитование клиентам компании Acer

Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сервис кредитования «Покупай со Сбербанком» и один из лидеров по поставкам ноутбуков на рынок РФ компания Acer объявляют о начале сотрудничества в части онлайн-кредитования клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Клиенты официального интернет-магазина Acer могут приобретать товары в кредит или в кредит без переплаты. Для этого на сайте https://aceronline.ru/ необходимо выбрать товар и при оформлении в способе оплаты выбрать «Покупай со Сбербанком». После чего клиент переходит в Сбербанк Онлайн, где проверяет предзаполненную анкету и отправляет заявку на кредит. Рассмотрение заявки занимает, как правило, не более двух минут. Весь процесс оформления кредита происходит онлайн, без бумаг и визита в банк, нужно лишь иметь дебетовую карту Сбербанка. Получение заказа будет таким же быстрым, как при оплате картой или наличными.

– Сотрудничество с компанией Acer является важным шагом на пути развития POS-кредитования в Сбербанке. Теперь, совершая покупки на сайте партнера, наши клиенты смогут по достоинству оценить полностью цифровой кредитный сервис, который позволит им приобретать товары и услуги в любом месте и в любое время, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков.

– Одними из основных приоритетов Acer в работе с клиентами является их удовлетворенность нашей продукцией и оказываемым сервисом. Поэтому при выборе банка-партнера мы также делали ставку на эти два критерия. Сбербанк – один из немногих банков, который способен предложить полностью цифровое и бесшовное решение, а также обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов, – поддержала его директор по маркетингу Acer в России Екатерина Царева.

Простая интеграция сервиса позволила Сбербанку и компании MERLION, занимающейся разработкой, внедрением сервисов и маркетинговым сопровождением интернет-магазина ACERonline.ru, запустить онлайн кредитование на сайте в минимальные сроки.