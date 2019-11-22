Сбербанк предложил клиентам новую программу инвестиционного страхования жизни с фиксированной доходностью

Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк предложил клиентам новую программу инвестиционного страхования жизни «Доходный курс+», разработанную компанией «Сбербанк страхование жизни». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

По условиям программы клиент может заключить договор с фиксированной доходностью либо с повышенным коэффициентом участия на рост базового актива и потенциально большей доходностью по программе. Клиенту предоставляется также выбор типа выплаты – ежегодный доход или совокупный доход по окончании действия договора.

При выборе программы с фиксированной доходностью клиент при заключении договора фиксирует будущую сумму страховой выплаты и обеспечивает себе тем самым доходность в размере 2,5% годовых. Также, если выбранная клиентом стратегия ИСЖ будет успешной, по договору будет начислен дополнительный инвестиционный доход. Выбор программы с повышенным коэффициентом участия клиента на рост базового актива позволяет получить потенциально большую доходность, но фиксированной доходности в этом случае нет. По всем договорам ИСЖ гарантирована стопроцентная защита первоначально вложенных денег.

Заключая договор, клиент может выбрать одну из пяти стратегий, ориентированных на разные рыночные сценарии: «Глобальный фонд облигаций 4.0», «Недвижимость 2.0», «Новые технологии 3.0», «Глобальная медицина» и «Глобальный потребительский сектор». Решение о выборе стратегии клиент принимает самостоятельно — исходя из собственной оценки потенциала того или иного фонда.

Инвестиционная идея стратегии «Глобальный фонд облигаций 4.0» заключается в инвестировании в мировой рынок облигаций высокого качества. Базовым активом выступает глобальный фонд высокого инвестиционного класса Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund. Фонд более чем на 80% состоит из корпоративных облигаций, что увеличивает ожидаемую доходность фонда на среднесрочном горизонте инвестирования.

Стратегия «Недвижимость 2.0» предлагает защиту капитала от инфляции через инвестирование в глобальный рынок недвижимости. Базовый актив стратегии – Solactive Global Real Estate 2-Factor Index, индекс поставщика финансовой информации Solactive с динамично изменяющимся составом акций инвестиционных фондов недвижимости и облигаций. Доходность фонда формируется за счет двух факторов – изменения стоимости объектов недвижимости и текущего процентного дохода объектов недвижимости.

Стратегия «Новые технологий 3.0» предполагает инвестирование в опережающий по темпам роста сектор экономики с международной диверсификацией. В состав фонда включены акции корпораций развитых стран, создающих инновационную продукцию в различных отраслях. Базовым активом фонда является один из крупнейших индексов на компании технологического сектора STOXX Global Technology Select 30.

Стратегия «Глобальная медицина» предполагает вложения в мировых лидеров сектора здравоохранения, создающих революционные решения в фармацевтической и биохимической сферах. Фонд сформирован из акций фармацевтических компаний, спрос на продукты которых растет на фоне общего демографического тренда на увеличение продолжительности жизни. Базовым активом выступает один из крупнейших индексов на компании сектора здравоохранения STOXX Global Health Care Select 30.

В основе стратегии «Глобальный потребительский сектор» лежит идея вложения в мировых лидеров потребительского сектора, производящих товары постоянного спроса. В состав фонда входят акции всемирно известных компаний, производящих потребительские товары, являющиеся неотъемлемой частью ежемесячного бюджета большинства потребителей. Акции потребительских компаний имеют тенденцию к устойчивому росту независимо от состояния экономики.

Минимальный единовременный взнос по новой программе ИСЖ составляет 50 тысяч рублей, договоры заключаются на срок от 3 лет. Среди дополнительных льгот и преимуществ программы – налоговый вычет и специальный юридический статус капитала, обеспечивающий неприкосновенность инвестированных денег при имущественных спорах и выплату по окончании программы указанным в договоре лицам.