Сбербанк предложил сервис по подбору тендеров на основе искусственного интеллекта

Санкт-Петербург, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил в интернет-банке для бизнеса новый онлайн-сервис «Пульс рынка». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявил старший вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. Сервис использует технологии искусственного интеллекта и Big Data. Он собирает данные с торговых площадок в режиме реального времени и, благодаря сложным машинным алгоритмам, формирует рекомендательную подборку торгов, максимально подходящих для пользователя сервиса, сообщает пресс-служба Сбербанка. Помимо прочего, «Пульс рынка» также анализирует новостной фон и юридически значимые события по компании и ее окружению, обрабатывает этот массив данных и показывает пользователю только важную информацию. Для начала работы достаточно пройти короткую процедуру регистрации. На основе полученных данных сервис мгновенно создаст персонифицированный дашборд с быстрым доступом к ключевой информации. – В 2017 году в России было объявлено более 4 млн закупок, включая государственные и корпоративные. Из них 500 тысяч так и остались без заявок от исполнителей. Сервис «Пульс рынка» должен помочь предпринимателям сориентироваться на этом рынке, открывая для малого бизнеса выход на новых заказчиков, – рассказывает старший вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. – С запуском «Пульса рынка» в нашем интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн мы меняем сам рынок электронных закупок, делая его более прозрачным и доступным для малого бизнеса. «Пульс рынка» разработан партнером Сбербанка ГК SELDON. Компания существует более 10 лет и специализируется на создании IT-инструментов для государства и бизнеса. – До недавнего времени у игроков рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде, поскольку отсутствовала единая функциональная площадка. Мы разработали уникальный сервис, органично дополняющий экосистему сервисов Сбербанка, – отмечает председатель совета директоров ГК SELDON Константин Михайленко. – Вместо поиска данных пользователь сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Это стало возможным благодаря развитию искусственного интеллекта, комплексному использованию Big Data и лингвистической обработке данных. Сервис доступен всем пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн в разделе «Все продукты». В настоящее время в маркетплейсе Сбербанка уже присутствуют 22 нефинансовых сервиса для развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов от партнеров и дочерних компаний банка. Воспользоваться сервисом можно по адресу: sbpulse.ru . СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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