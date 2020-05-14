Сбербанк предоставил технологическую платформу желающим присоединиться к борьбе с коронавирусом

Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк выступил с инициативой для консолидации усилий всех, кому небезразлична непростая эпидемиологическая ситуация в стране и борьба с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Для усиления общего вклада в противодействие коронавирусу банк предоставил технологическую платформу и решения, которые позволяют гражданам и компаниям внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Каждый участник, юридическое или частное лицо может присоединиться к благотворительной программе Сбербанка «Остановим коронавирус вместе» и внести свой посильный вклад в дело сохранения здоровья людей.

Собранные средства пойдут на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19, а также реализацию мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

Все благотворительные взносы, сделанные клиентами банка на борьбу с пандемией, будут удвоены Сбербанком. Сбор пожертвований осуществляется Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

– Противостоять эпидемиологической глобальной угрозе возможно только объединив усилия всего общества. Являясь одной из крупнейших компаний страны, мы видим свою прямую ответственность за формирование ее будущего. В этот непростой период мы хотим не только оказывать помощь сами, но и объединить всех, кто чувствует потребность внести свой посильный вклад в поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19. Мы благодарны всем, кто считает для себя правильным и необходимым поддержать наш призыв, – заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Присоединиться к благотворительной программе «Остановим коронавирус вместе» и поддержать усилия, направленные на стабилизацию жизни страны и охрану нашего с вами здоровья, можно на сайте Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», на сайте благотворительной платформы Сбербанк Вместе, а также, сделав благотворительный платеж в Сбербанк Онлайн в Фонд «Вклад в будущее».

Также поддерживаются и приветствуются действия компаний и организаций клиентов Сбербанка, которые хотят внести свой вклад в борьбу с общей бедой. Участие в благотворительной программе Сбербанка поможет общему делу и приблизит общий успех и победу над пандемией COVID19 на территории страны, говорят в банке.

Сделать свой благотворительный взнос в фонд Сбербанка «Вклад в будущее» компании и организации могут в Сбербанк Бизнес Онлайн, а также на сайте фонда. Там же все участники благотворительной программы «Остановим коронавирус вместе» смогут получить подробную информацию о том, как используются собранные средства.