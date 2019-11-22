Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - C 20 ноября в Иркутской области держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка стали доступны переводы с карты на карту. Операции проходят онлайн в режиме 24/7, новая возможность позволяет предпринимателям мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты или на карты физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

В настоящее время услуга доступна в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн, до конца 2019 года функционал станет доступен и в web-версии СББОЛ. Для перевода в личном кабинете мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн необходимо выбрать карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 рублей)

– Банк запустил переводы по бизнес-картам в начале ноября текущего года и первыми новую возможность оценили клиенты Поволжского и Центрально-Черноземного территориальных банков Сбербанка, наш регион также присоединился к данному сервису. Его тиражирование сейчас идет по всей России и это понятно, клиенты Сбербанка — физические лица уже давно оценили и скорость, и удобство, и простоту мгновенных переводов с карты на карту, теперь сервис стал доступен и для корпоративных клиентов. Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет предпринимателям больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции можно совершить за секунды, – рассказал директор управления Транзакционного бизнеса Байкальского банка ПАО Сбербанк Никита Золотарев.