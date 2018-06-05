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Экономика / Бизнес
06.06.2018

Сбербанк презентовал экосистему для корпоративных клиентов

Москва, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк фактически завершил формирование экосистемы нефинансовых сервисов для малого и среднего бизнеса. Экосистема доступна в новом интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн.

Все сервисы доступны в разделе «Продукты и услуги» интернет-банка и закрывают основные потребности бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

Сегодня полный список нефинансовых услуг в разделе «Все продукты» Сбербанк Бизнес Онлайн насчитывает 24 сервиса:

«Гарантия расчетов»;

«Проверка контрагентов»;

«Отчетность для госорганов»;

«Таможенные платежи»;

«Выставление счетов»;

«Электронный документооборот (E-Invoicing)»;

«Конструктор документов»;

«Электронный архив»;

«Сайт для бизнеса»;

«Продвижение бизнеса онлайн»;

«Пульс рынка»;

CRM;

Microsoft Office 365;

«Школа бизнеса»;

«Моя бухгалтерия онлайн»;

«Моя бухгалтерия (аутсорсинг)»;

«Бухгалтерия для ИП»;

«Бизнес Аналитика»;

«Моя команда (аутсорсинг)»;

«Сервисы от 1С»;

«Моя торговля»;

«Платформа ОФД»;

«Онлайн-касса Эвотор»;

«Онлайн-касса для интернет-магазина».

Данные сервисы полностью отвечают на все текущие запросы клиентов. Но в дальнейшем Сбербанк планирует расширять и дополнять свою экосистему с учетом новых потребностей малого бизнеса.

Девять сервисов интегрировано с интернет-банком посредством технологии Fintech API. Некоторые из них встроены в типовые сценарии действий клиента и предлагаются пользователю только тогда, когда это для него актуально (например, «Гарантия расчетов», предлагаемая при создании платежного поручения в адрес контрагента, у которого есть риск прекращения деятельности).

– На сегодняшний день небанковские сервисы в новом Сбербанк Бизнес Онлайн помогают предпринимателям решить большинство насущных вопросов, которые возникают в процессе ведения и развития бизнеса. Мы сформировали уникальный арсенал услуг на рынке дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, – отмечает старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк Анатолий Попов. – Вести бухгалтерию, перейти на полностью безбумажный документооборот, внедрить CRM-систему, участвовать в тендерах, создать сайт своей компании и многое другое – всё это теперь доступно в нашем интернет-банке для юр. лиц и позволяет нашим клиентам экономить время и оптимизировать процессы. Сервисами уже воспользовались сотни тысяч клиентов, из них более 70 тысяч пользуются расширенными возможностями сервисов на платной основе.

Одной из ярких новинок в списке нефинансовых сервисов Сбербанка стал «Пульс рынка», который использует технологии искусственного интеллекта и большие данные. «Пульс рынка» собирает данные торговых площадок в режиме реального времени и, благодаря сложным машинным алгоритмам, формирует рекомендательную подборку торгов, максимально подходящих для пользователя. Сервис также анализирует новостной фон и юридически значимые события компании и ее окружения, обрабатывает этот массив данных и предоставляет пользователю только важную информацию.

Сбербанк Бизнес Онлайн – интернет-банк Сбербанка для бизнеса, который отличают богатый инструментарий для корпоративного интернет-банкинга, включающий в себя, в том числе, размещение средств онлайн, таможенные платежи, внешнеэкономическую деятельность, проверку и уплата штрафов и начислений и другое; новые возможности взаимодействия с банком (ролевая модель, платёжный календарь, возможность покупки валюты онлайн с расчётом индивидуальных курсов; экосистему нефинансовых сервисов для развития и ведения бизнеса и современный дизайн, созданный на основе пользовательского опыта и обратной связи и удостоенный престижных российских и международных наград (Цифровые вершины, CX Award Russia, Red Dot Communication Design Award).

Новый интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» был запущен в декабре 2016 года. Всего в Сбербанк Бизнес Онлайн (в старом и новом интернет-банках) на сегодняшний день зарегистрировано 1 млн 848 тысяч организаций. Из них в новом интернет-банке уже работают 1 млн 796 тысяч 69 компаний или 97% клиентов; при этом в новый Сбербанк Бизнес Онлайн уже перешли 100% предприятий малого бизнеса, являющихся клиентами Сбербанка.

СПРАВКА:

  • ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
  • Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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