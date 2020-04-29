Сбербанк принимает участие в ММСО с образовательной программой по финансовой грамотности

Москва, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк принимает участие в программе Московского международного салона образования (ММСО), который является платформой для коммуникации участников экосистемы образования, где представлены технологии, инфраструктурные и интеллектуальные решения в данной сфере. Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), одним из учредителей которой является Сбербанк, представляет платформу обмена опытом в сфере финансового просвещения. Крупнейший банк России и его ведущие эксперты участвуют в организации образовательной среды по актуальным темам финансовой и цифровой грамотности, сообщает пресс-служба Сбербанка. Повышение финансовой грамотности населения – стратегическая задача, стоящая перед Сбербанком как часть его социальной ответственности. Образовательная программа банка вносит вклад в реализацию задач национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации, утвержденной Правительством РФ. Ее главная цель – повышение уровня финансовых компетенций российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам. АРФГ представляет на ММСО виртуальный стенд «Финансовая культура» в формате одностраничного сайта. На странице стенда размещены ключевые проекты Сбербанка по финансовому просвещению, проходят вебинары с участием экспертов банка, посвященные безопасному управлению финансами в цифровой среде, что особенно актуально в условиях возросшего использования онлайн-сервисов в режиме самоизоляции. 29 апреля в 12:00 состоится вебинар «Как защититься от мошенников» на котором будут представлены основные схемы, используемые мошенниками, будут даны советы о том, как защитить себя и свои деньги. 29 апреля в 17:00 пройдет вебинар «Безопасное обращение с персональными данными в условиях пандемии» , он планируется в сопровождении сурдопереводчика. 30 апреля в 14:00 – вебинар по теме «Новые схемы мошенничества. Как спекулируют на теме COVID 19». Сбербанк реализует большое количество собственных программ по повышению финансовой грамотности населения – прежде всего, для пожилых людей, детей и молодежи, для воспитанников детских домов. Банк ставит своей целью тиражирование лучших практик по теме развития финансовых и цифровых навыков и повышения доступности знаний самым широким слоям населения. Поэтому выступления в рамках онлайн-форума будут интересны различным категориям слушателей. Так, на стенде можно будет ознакомиться с сервисом «СберКот» – помощником и другом молодежи в возрасте от 14 до 21 года в мире финансовой грамотности. На текущий момент чат-бот в социальной сети «Вконтакте» охватил уже 13,5 млн активных подписчиков. Будет представлена финансовая игра-симулятор «Вклад», которая разработана для школьников Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Игра учит участников эффективно вести бюджет и принимать взвешенные решения по распределению денежных средств: планировать, копить и оценивать рентабельность своих вложений в условиях, приближенных к реальной жизни. «Вклад» рассчитан на школьников от 10 лет, которые в процессе игры начинают понимать механизм работы таких финансовых институтов, как банк, страховая компания, брокерская компания, биржа. Игра доступна в качестве мобильного приложения . 6 мая в 13:00 молодежную аудиторию приглашают присоединиться к вебинару – «Секреты по защите персональных данных в цифровом пространстве», посвященному персональным данным, их защите и способам как это сделать в интернет-пространстве. 6 мая в 12:00 в тематическом зале ММСО в рамках деловой программы будет организован круглый стол «Финансовая грамотность и воспитанники детских домов». В рамках проекта Сбербанка «Активный возраст» на стенде будут представлены программы для людей старшего возраста. Цель проекта – создание сервисов для нового поколения пенсионеров, ведущих активный образ жизни. Это набор возможностей, которые банк создает в соответствии с потребностями клиентов старше 55 лет, в том числе в вопросах, связанных с финансовой и цифровой грамотностью. Аудитория узнает, как сохранить накопления, как подготовиться к выходу на пенсию, а также получит информацию о финансовых продуктах и сервисах Сбербанка для пенсионеров, о способах безопасного и эффективного управления финансами. Обучение пройдет в формате вебинаров, видеоуроков, тестов, курсов, статей. Все программы доступны на портале « Активный возраст ». В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией Московский международный салон образования проходит в электронном формате и доступен для посещения на онлайн-платформе: mmco-expo.ru . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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