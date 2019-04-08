Москва, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк принял участие во Всероссийском фестивале виртуальной и дополненной реальности VR/AR Fest, который проходил с 3 по 6 апреля на территории технопарка «Сколково». Его организатором выступил ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках фестиваля прошли лекции, выставки и круглые столы. Также состоялся хакатон, в котором приняли участие школьники из регионов, участники Кванториумов. Также подростки смогли посетить профильные мастер-классы, а для их учителей была подготовлена интенсивная программа по hard- и soft skills.

В трехдневном треке, организованном Лабораторией виртуальной и дополненной реальности Сбербанка, приняли участие 12 команд. Под руководством менторов AR/VR лаборатории Сбербанка около 50 участников прорабатывали концепции и собирали прототипы AR/VR проектов, которые можно применять в образовательных проектах, сфере реабилитации, в качестве WebAR-помощника и AR-меню.

Специальный приз в виде менторства от экспертов Лаборатории Сбербанка и возможность подключиться к работе с их проектом в области VR реабилитации получила команда РазVRARный Псков.

– Большое количество участников из регионов продемонстрировали хорошие навыки в области виртуальной и дополненной реальности. Проекты, которые они успели сделать за три дня, и идеи, которые они предложили, имеют отличный потенциал. Мы обязательно продолжим поддерживать такие фестивали и делиться собственной экспертизой в роли менторов, чтобы развивать будущие кадры в области AR/VR технологий, – отметил руководитель Лаборатории виртуальной и дополненной реальности блока «Технологии» Сбербанка Максим Козлов.

Всероссийский Фестиваль виртуальной и дополненной реальности VR/AR FEST — единственное мероприятие, объединяющее и детей, и взрослых. В нем принимают участие международные вендоры, ключевые российские разработчики, представители федеральных министерств просвещения и культуры, вузы, музеи, госкорпорации. Здесь можно пообщаться с самыми юными разработчиками из более чем 60 регионов страны. На масштабной VR/AR/MR выставке можно протестировать любое решение: яркие примеры использования технологий в различных сферах и самые современные устройства.