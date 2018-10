Сбербанк признан лучшим банком для бизнеса Центральной и Восточной Европы

Москва, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк стал победителем конкурса финансовых организаций мира Transaction Banking Awards 2018. По версии организатора конкурса, британского журнала The Banker, он назван лучшим банком для деловых операций в Центральной и Восточной Европе. Как сообщает пресс-служба банка, в этом году Transaction Banking Awards стал своего рода технологическим состязанием банков, каждый его участник представил три своих последних инновации. В The Banker особо отметили, что Сбербанк считает развитие цифровых технологий своей стратегической задачей (в рамках Стратегии 2020). Это помогает банку опережать других участников рынка Центральной и Восточной Европы. Сбербанк фактически создал серию онлайн-бизнес-процессов. Теперь наши клиенты могут регистрировать предприятия и открывать новые счета онлайн, экономя свое время. Сбербанк также значительно опережает конкурентов в области обработки платежей, это занимает минуты. При этом платежная система банка работает в режиме 24/7 и доступна пользователю независимо от его местонахождения. Особо было отмечено, что Сбербанк выпустил бизнес-карты для покупок с отсрочкой платежа. Помимо стандартного льготного периода карта предоставляет увеличенный беспроцентный период от 50 до 365 дней для покупок у компаний-партнеров. Также клиентам доступны дополнительные привилегии и скидки при использовании бизнес-карт. – Секрет победы Сбербанка — в том, что мы предлагаем своим клиентам самые передовые и высокотехнологичные способы управления денежными потоками. Наши клиенты выбирают современные методы торговли и финансирования в режиме реального времени. Более 90% самых востребованных сервисов Сбербанка для юридических лиц доступны он-лайн. Мы рады, что все больше клиентов выбирают своим партнером Сбербанк, – говорит директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. Ежегодная премия ведущего финансового журнала мира Transaction Banking Awards присуждается с целью отметить лучшие мировые банки для бизнеса. В жюри конкурса входят авторитетные эксперты отрасли. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... сбербанк

