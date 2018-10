Сбербанк признан одним из крупнейших эквайеров в мире

Москва, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк занял шестое место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров мира по версии исследовательской компании The Nilson Report. Показателем ранжирования стало количество транзакций, совершенных в эквайринговой сети организации, включая платежи в торговых точках и интернет-магазинах. Как сообщает пресс-служба компании, в прошлом году в эквайринговой сети Сбербанка было совершено более 9 млрд транзакций. Среди других мировых лидеров рейтинга – такие гиганты, как платежный провайдер Worldpay, банки JP Morgan Chase и Bank of America. Среди российских банков, попавших в рейтинг, Сбербанк занял наивысшее место. Мировой рейтинг эквайеров The Nilson Report подготовил впервые, до этого компания составляла региональные списки эквайеров. По итогам 2016 и 2017 годов The Nilson Report признал Сбербанк крупнейшим эквайером Европы. Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова: – Для нас присутствие в топ крупнейших эквайеров мира означает признание одной из ведущих ролей Сбербанка в формировании мировой безналичной среды. Последние несколько лет оборот в нашей эквайринговой сети увеличивается в среднем на 20% ежегодно. Учитывая темпы текущего года, мы рассчитываем на рост данного показателя по итогам 2018 года. Этому будет способствовать развитие проектов, которые мы реализовали в этом году: мы запустили Google Pay, обеспечили широкое покрытие приема для China Union Pay, подключили международную платежную систему JCB, а также обеспечили максимальную скорость подключения услуги эквайринга для новых клиентов за счет оптимизации и робототизации процессов. Сеть pos-терминалов Сбербанка составляет на 1 октября более 1,7 млн устройств, все они оснащены бесконтактной технологией. Более 50 тысяч интернет-магазинов находятся на эквайринговом обслуживании банка. The Nilson Report 46 лет осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на глобальном уровне. Компания издает одноименный журнал, признанный игроками рынка. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... сбербанк

федеральные новости Тэги: View the discussion thread.