Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе»

Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в рамках 13 Международного форума «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом к участникам выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Об этом сообщает пресс-служба банка. Тема «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта» выбрана неслучайно. Сегодня одной из важнейших задач для государства является цифровизация транспортной отрасли, а формирование инфраструктуры – это первый вопрос в решении данной задачи. Технологическое лидерство здесь определяет, кто будет формировать основную повестку и тренды. В рамках сессии обсуждались текущие тренды цифровизации рынка пассажирских перевозок. В ходе мероприятия выступили: эксперты Сбербанка с презентацией платформы, обеспечивающей расчеты пассажиров со всеми перевозчиками; крупнейшие транспортные компании; представители РЖД и «Аэрофлота» – с информацией о собственных проектах по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group, министерства транспорта РФ – о приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты MasterCard представили обзор мировых практик внедрения универсальных платежных решений. Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта универсальными инструментами оплаты проезда, которая является открытой для подключения всех участников перевозочной деятельности. Она позволяет снять вопрос множества транспортных карт и бумажных билетов у пассажиров. Решение, предлагаемое Сбербанком, может быть отличным ядром федеральной цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта. Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: – Сегодня Сбербанк настраивает свои процессы таким образом, чтобы клиент мог получать все необходимое через единый интерфейс. Для этого мы инвестируем в развитие своих продуктов и продукты экосистемы, которые обеспечивают нашим клиентам бесшовный опыт при удовлетворении потребностей в финансовых услугах, а также смежных и сопутствующих сервисах. Инновационные способы оплаты, облачная инфраструктура SberCloud, кибербезопасность Bi.Zone, электронный документооборот, супер-ЭВМ Christofari для обучения AI-моделей, лицевая и речевая биометрия и многое другое – все эти инновационные решения Сбербанк готов предложить транспортным компаниям для повышения эффективности и безопасности транспорта. Для розничных клиентов и, соответственно, пассажиров на транспорте Сбербанк активно инвестирует в развитие клиентских сервисов, которые можно интегрировать в цифровые каналы транспортных компаний. Речь идет о различных онлайн-медиа и entertainment-сервисах RamblerGroup, телемедицине DocDoc, сервисах доставки еды Delivery Club, заказе такси от крупнейшего игрока «Ситимобил», сервисах на базе биометрии ЦРТ и VisionLabs и многих других. Сбербанк рад дальнейшему развитию диалога со всеми заинтересованными участниками рынка транспортных услуг. В первую очередь компания нацелена на партнерства с федеральными операторами, производителями и лидерами в разработке ИТ-решений, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить всю территорию РФ цифровой инфраструктурой для пассажирского транспорта. Портфель транспортной отрасли в Сбербанке составляет более 780 млрд рублей, именно на эту отрасль приходится существенный объем бизнеса по обслуживанию внешнеэкономической деятельности компаний. Мы планируем развивать это направление в том числе за счет внедрения новых сервисов и услуг для участников ВЭД. Алексей Баканов, директор департамента цифровой трансформации министерства транспорта Российской Федерации: – Благодарю Сбербанк за организацию этой дискуссии. Движущиеся вперед технологии трансформируют алгоритмы транспортных платежей, и нам необходимо оперативно реагировать с точки зрения выработки нормативной базы для содействия цифровизации данной сферы. Появление сквозной (или роуминговой) транспортной карты, которая позволяла бы жителям одного региона России беспрепятственно передвигаться в других регионах, причем на разных видах транспорта, сохраняя льготы и преференции своей локации, – это серьезный вызов, как с точки зрения технологии, так и регуляторики. Предлагаю совместно его принять, начав обсуждение на площадке цифрового департамента Минтранса для выработки единых подходов по реализации указанной задачи. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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