|Иркутская область: экономика, бизнес
|20.05.2020
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Сбербанк провел в Иркутске вебинар о мерах поддержки клиентов
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Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На площадке Байкальского банка ПАО Сбербанк состоялся вебинар, посвященный мерам поддержки клиентов и новым возможностям по страховым программам в удаленных каналах.
Специалисты финансовой организации рассказали о мерах поддержки заемщиков банка по договорам страхования жизни и здоровья, страхования имущества, накопительного страхования жизни.
Также, сообщает пресс-служба Сбербанка, спикеры уделили внимание вопросам оформления страховых продуктов в онлайн каналах, программе финансовой защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, которая включает страхование здоровья клиента и комплекс различных медицинских услуг. В том числе: консультации врачей, анализы и обследования, оформление полиса и так далее. Кроме того, предоставили информацию о программах «Защита от клеща» и «Питомец под защитой», рассказали о оформлении инвестиционных продуктов.
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