Сбербанк проводит День открытых дверей для предпринимателей Приангарья

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Дни открытых дверей для предпринимателей пройдут 17 и 18 декабря в нескольких офисах Сбербанка в Иркутской области – в Иркутске, Ангарске, Братске.

Как сообщает пресс-служба банка, в эти дни представители малого и микробизнеса смогут получить подробные консультации по продуктам Сбербанка и его партнеров. В частности, предприниматели узнают о новых предложениях по лизинговым программам компании Сбербанк-Лизинг, в том числе на покупку автомобилей марки Mercedes-Benz, а также спецтранспорта (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры) от компании Камаз и других. Также будет презентована кредитная карта для бизнеса «Бизнес без купюр». Посетители мероприятия смогут узнать о ее возможностях, преимуществах, способах получения.

– Кредитная бизнес карта – новый продукт Сбербанка для малого бизнеса. Наши клиенты очень ею интересуются, поэтому в рамках дней открытых дверей мы сможем подробно презентовать карту и ответить на все интересующие вопросы, - отмечает директор управления продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка Ольга Федотова. – Кроме того, наши специалисты ответят и на другие вопросы по линейке полезных банковских продуктов для предпринимателей, а наши партнеры расскажут о новых возможностях лизинга.

КООРДИНАТЫ:

Дни открытых дверей для предпринимателей пройдут в офисах Сбербанка по следующим адреса: в Иркутске – ул. Байкальская, 105 а, ул. Нижняя Набережная, 10; в Ангарске – 7 микрорайон, 25; в Братске – проспект Ленина, 35. Время работы офисов с 9 до 17 часов.