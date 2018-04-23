Сбербанк расширяет сотрудничество с «Иркутскэнергосбытом»

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Информирование о выставленных счетах, тарифах, действующей задолженности, а также выборе максимально удобного способа оплаты счетов за услуги ЖКХ: многолетнее партнерство Сбербанка и «Иркутскэнергосбыта» вышло на новый уровень. Как сообщила заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова, это финансовое учреждение является одним из крупнейших операторов по приему платежей. Только в Иркутской области ежемесячно банк принимает свыше 5,5 млрд рублей всех видов платежей. Одна из наиболее массовых операций – оплата коммунальных услуг: ежемесячно через каналы Сбербанка в Приангарье таких платежей проводится на общую свыше миллиарда рублей. Ежегодно поток объемов растет в среднем на 10 процентов. – Задача банка – обеспечить удобные услуги и для поставщиков, и для плательщиков. При этом учесть потребности и удобство всех категорий клиентов. Наряду с обычной оплатой в офисе популярностью пользуются новые современные сервисы, позволяющие проводить оплату дистанционно, с минимальными затратами по времени: устройства самообслуживания, интернет-банкинг, автоплатеж. Таким образом осуществляется более 85% платежей. Наиболее востребованным способом оплаты счетов за коммунальные услуги сейчас является автоплатеж, – пояснила Дарья Ефимова. Одним из крупнейших поставщиков коммунальных услуг на территории региона является ООО «Иркутскэнергосбыт», сотрудничающий со Сбербанком с 2005 года. Ежемесячно от клиентов компании банк принимает порядка 200 тысяч платежей за электроэнергию и 150 тысяч платежей за тепло и горячее водоснабжение. Для удобства клиентов Сбербанк в этом году расширяет сотрудничество с ООО «Иркутскэнергосбыт». К расширенным возможностям относится предоставление справочной информации о выставленных счетах, действующих тарифах, объемах потребления, а также информирование обо всех возможных способах оплаты, помощь в выборе наиболее приемлемого варианта, обучение и оперативная оплата услуг ЖКХ. Для упрощения и оптимизации работы с клиентами запланировано открытие на площадках Сбербанка специализированных центров обслуживания населения «Иркутскэнергосбыт». В подразделениях Сбербанка на территории области сегодня действует уже два подобных центра. Это дополнительные точки для получения информации и консультации по услугам «Иркутскэнергосбыт». Клиенты банка могут получить самый широкий спектр операций в одном месте, предусмотрена возможность уточнить информацию по начислениям за услуги, сделать перерасчет и сразу же оплатить счет. В феврале Сбербанк запустил пилотный проект, в рамках которого специалисты банка проводят консультации в пунктах приема оплаты ООО «Иркутскэнергосбыт». Сотрудники банка рассказывают о возможных способах оплаты. Для владельцев банковских карт Сбербанка могут подключить сервисы для оплаты, в том числе и автоплатеж. Для того чтобы клиенты смогли оценить преимущества услуги «Автоплатеж», Сбербанк запустил сервис информирования о задолженности «Смарт-платеж». – Наши общие клиенты получают СМС с номера 900 с информацией о сумме задолженности и предложением сразу же погасить ее. После нескольких успешных платежей клиенту предлагается подключить «Автоплатеж ЖКХ» и сделать оплату счетов еще более удобной. В целом автоплатеж сейчас наиболее востребованный сервис: более трети платежей за коммунальные услуги клиенты Сбербанка совершают автоматическим способом, – отметила Дарья Ефимова. По словам начальника управления по работе с ЖКХ компании «Иркутскэнергосбыт» Оксаны Придиус, в компании крайне заинтересованы в развитии сотрудничества со Сбербанком, поскольку отделения банка есть во всех городах области. – Интерес жителей области к Сбербанку очень высок. Люди постоянно открывают счета и доверяют надежности Сбербанка. Наши главные задачи – обеспечение высокого качества обслуживания потребителей, прозрачность платежей, а также доступность форм платежей. Сотрудничество с банком очень помогает в этом деле. Кстати, для поощрения наших клиентов мы запустили совместную акцию. Жители области имеют возможность стать обладателем подарочного сертификата на сумму 3000 рублей. Для участия в акции с 1 марта по 31 мая 2018 года необходимо провести не менее двух платежей за теплоэнергию и/или электроэнергию в пользу ООО «Иркутскэнергосбыт», ПАО «Иркутскэнерго» через Сбербанк Онлайн либо при подключении «Автоплатежа». Сумма каждого платежа за электроэнергию должна быть не менее 500 рублей, за теплоснабжение – 1500 рублей. Акция уже привлекла более 2 тысяч человек. Регистрация участников осуществляется в личном кабинете ООО «Иркуткэнергосбыт», – пояснила спикер. В рамках сотрудничества со Сбербанком разработан и реализован пилотный проект безналичный фронт-офис «Иркутскэнергосбыт»: терминалы для приема безналичной оплаты установлены более чем в 30 точках обслуживания компании. «Иркутскэнергосбыт» также разработал собственные интернет-сервисы для клиентов: усовершенствованы web-версия и мобильное приложение «Личный кабинет». «Личный кабинет» приложения от «Иркутскэнергосбыта» позволяет проверить состояние счета, получить ответ на интересующий вопрос. Также с его помощью в конце каждого месяца можно передавать показания приборов учета, а до 10 числа каждого месяца – оплачивать электрическую и тепловую энергию, горячую воду через связанные с сервисом платежные каналы Сбербанка. Для использования мобильного приложения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете «Иркутскэнергосбыт» и скачать приложение в Google Play Market или AppStore. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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