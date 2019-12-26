Сбербанк рассказал о самых необычных случаях в работе компаний своей экосистемы

Москва, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк рассказал об интересных фактах и самых необычных случаях в работе компаний своей экосистемы в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации. Так, например, клиент сервиса «СберМаркет» из Санкт-Петербурга заказал 2700 шоколадок Ritter Sport. Товар продавался по акции, поэтому на полках магазинов его осталось совсем мало. Региональный руководитель сервиса объехал три магазина METRO, чтобы собрать нужное количество шоколадных плиток. Заказ доставляли на двух автомобилях. Весь процесс занял более пяти часов. Рекорд самого дорогого заказа сервиса держался шесть лет и тоже был связан с шоколадом. На 1 млн 420 тысяч рублей благотворительный фонд приобрел 8000 шоколадных яиц для детского новогоднего праздника. Магазину даже пришлось быстро организовать дополнительные поставки, чтобы успеть в срок. Тогда в службе доставки (дело было в Москве) была всего одна грузовая машина, и ей пришлось сделать три рейса, чтобы отвезти весь шоколад. Наконец, в конце 2019 года этот рекорд был побит. Одни из клиентов заказал новогодние продуктовые наборы на 2,9 млн рублей. Чек, который выполз из кассового смарт-терминала, был 30 с лишним метров в длину. В наборах – колбаса, рыба, икра, чай, кофе, конфеты, мандарины и многое другое. Курьеров Delivery Club сложно удивить: они попадают в офисы крупных международных компаний, на съемочные площадки фильмов, домой к известным людям, иногда даже доставляют заказы в поезда. Самый большой заказ в 2019 году – 400 грузинских хинкали общим весом 30 кг. А самый маленький – всего лишь несколько кусков хлеба к обеду. А недавно одна из клиенток из Ростова-на-Дону осталась запертой в своей квартире. Муж уехал в командировку, закрыв входную дверь на замок, который нельзя открыть изнутри. Женщина не растерялась и нашла выход из ситуации, заказав доставку еды. Приехавшему по адресу курьеру она бросила с балкона ключи, тот поймал их, открыл входную дверь в квартиру и отдал еще не остывшую пиццу. Смарт-терминалы «Эвотора» не только пробивают чеки, но и помогают управлять бизнесом. Идеи для многих сервисов в магазине приложений «Эвотор.Маркет» предлагают сами предприниматели. А недавно смарт-терминал «Эвотор» научился говорить по-русски, по-английски и по-китайски. С помощью этого сервиса касса может озвучивать сумму чека и сдачу, благодарить клиента и рассказывать об акциях. Но самый необычный запрос к разработчикам не был связан с решением бизнес-задач: предприниматели попросили интегрировать в кассы классические электронные «игрушки». Теперь на «Эвоторе», как на любом смартфоне, можно разложить пасьянс или сыграть в тетрис. Кроме того, сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» собрал самые необычные вакансии 2019 года. Рейтинг редких специальностей открывает вакансия упаковщика наборов для вышивания. В обязанности входит ручная сборка наборов для вышивания. График свободный, работа на дому. Но забирать материалы домой и привозить работодателю готовые наборы придется самостоятельно. Оплата труда договорная. Взрывник. Работа мечты для любителей спецэффектов и адреналина. В обязанности входят транспортировка взрывчатых веществ и их использование по назначению в сейсморазведочных скважинах. Необходимо также вести документацию по учету движения взрывчатых материалов. У кандидата должен быть опыт работы от полугода, наличие Единой книжки взрывника и допуск к сейсморазведке. Заработная плата – по договоренности, предусмотрены премии. Чайный сомелье. Для чайных дел мастера будет необходимо не просто консультировать гостей по поводу выбора чая, а создавать впечатление «телепортации в Китай». Требования от работодателя (ресторана премиум-класса) к кандидату – среднее профессиональное образование и полгода работы в аналогичной должности. Для допуска к приготовлению и подаче элитных видов чая потребуется также медицинская книжка. График работы сменный, а к зарплате в 35 тысяч рублей прилагается двухразовое бесплатное питание. Обвальщик тушек кур. Узнать, из чего по-настоящему состоит шаурма, смогут успешные кандидаты на эту должность, ведь в их основные обязанности входит обваливание кур для производства этого восточного блюда. Работодатели хотели бы видеть резюме соискателей с опытом, но если его нет, то важна готовность кандидата обучиться работе на месте. Наличие медицинской книжки обязательно. Иногородним работникам предложат жилье, бесплатные обеды и спецодежду. Доступен выбор графика: два дня через два либо вахта – 15х15 или 30х15. Оплата возможна фиксированная (35 тысяч рублей) или сдельная (по 4-5 рублей за обработанный килограмм). Мастер кислородной станции. Эта футуристическая, на первый взгляд, вакансия предполагает работу на кислородной, углекислотной и пропановой зарядной станции, ведение и учет баллонного хозяйства. Кандидат должен обладать опытом работы от года и быть готовым переехать в Новый Уренгой для работы вахтовым методом. Работодатель оплачивает жилье, питание и проезд. Заработная плата сдельная или сдельно-премиальная, есть северные надбавки. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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