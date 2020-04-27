Сбербанк расскажет, где искать работу в период пандемии коронавируса и каким профессиям можно обучиться дома

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка организовал серию онлайн-мероприятий (вебинаров) для жителей Иркутской области. Эксперты наиболее актуальных в период пандемии коронавируса сервисов экосистемы Сбербанка расскажут о полезных платформах, ресурсы которых помогают решать жизненно важные задачи. Как сообщает пресс-служба банка, 28 апреля темой вебинара станет «Поиск работы в кризис: как найти работу на удаленке». Спикером станет директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова. В настоящее время услугами этой компании пользуются более 120 тысяч жителей и компаний Иркутской области. На ресурсе размещено около 5 тысяч вакансий, ежемесячно число тех, кто ищет работу или напротив – ищет работника, растет. Ксения Курникова в формате онлайн-беседы расскажет, в каких профессиях в настоящее время больше всего вырос спрос на специалистов, где можно найти работу, находясь «на удаленке», как грамотно пройти онлайн-собеседование. По мнению экспертов сервиса в период режима самоизоляции можно и нужно осваивать новые профессии, например, флориста, кондитера, фитнес-инструктора или копирайтера, эти профессии на рынке труда будут востребованы еще долго. – Мы ждем на нашу онлайн-встречу и тех, кто находится в поиске работы сейчас, и тех, кто работу имеет. Замечательно, что есть такой ресурс прямого общения, который предлагает жителям Иркутской области Сбербанк. По-разному можно относиться к ограничительным режимам, которые изменили общий ритм жизни, но это как раз тот случай, когда удаленные технологичные решения могут стать помощниками в «живой» проблеме, – рассказала Ксения Курникова. На тематическом вебинаре спикер поделится актуальной информацией и с теми, кто работу сейчас не ищет, но подбирает решения по оптимизации рабочих и организационных процессов в новом «неофисном» формате. В списке тем для демонстрации и обсуждения: «программа для видеозвонков – как и для чего ее можно использовать, если рабочий офис переехал домой», «корпоративный мессенджер и его возможности по ускорению обмена информацией в коллективе, работающем удаленно», «онлайн-доски с функционалом по созданию списков задач, указанию дедлайнов и исполнителей» и так далее. КООРДИНАТЫ: Вебинар состоится 28 апреля в 14:00 по местному времени. Для участия необходимо перейти по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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