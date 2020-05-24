Сбербанк расскажет иркутянам об инструментах инвестирования

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС проанализировали, в каких категориях иркутяне чаще всего совершают онлайн-покупки и как изменилась структура трат в связи с режимом самоизоляции. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что количество онлайн-покупок с банковских карт в магазинах одежды в апреле выросло в 4,7 раза по сравнению со среднемесячными показателями января-марта 2020 года, сообщает пресс-служба компании. Лидером по числу онлайн-транзакций по-прежнему остается оплата услуг мобильной связи − более трети от всех платежей.