|Иркутская область: экономика, бизнес
|25.05.2020
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Сбербанк расскажет иркутянам об инструментах инвестирования
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Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Просто об инвестициях». Онлайн-встреча состоится 26 мая, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Инвестиционный тренер Сбербанка Павел Легких расскажет о наиболее выгодных инструментах инвестирования с потенциальной доходностью больше, чем по депозитам. Участники вебинара узнают, как в условиях снижения процентных ставок сохранять высокую доходность своих вложений и как вернуть 13% от суммы инвестирования в виде налогового вычета.
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