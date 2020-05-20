|Иркутская область: экономика, бизнес
|20.05.2020
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Сбербанк расскажет предпринимателям Приангарья о стратегии непрерывности регионального бизнеса
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Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Как сохранить бизнес в условиях кризиса и добиться непрерывности его рабочих процессов, на онлайн-платформе 21 мая обсудят представители среднего и крупного бизнеса России. Сбербанк проводит третью онлайн-конференцию из серии «Трансформируйся сейчас» – «Непрерывность бизнеса: Антикризисные меры».
Как сообщает пресс-служба финансовой организации, генеральный директор дочерней компании банка «СБЕР Решения» Наталья Подвойская проведет презентацию мер, которые помогут компаниям смягчить последствия кризиса. Спикерами актуальной онлайн-площадки также станут генеральный директор СберЛогистики Сергей Малышев и генеральный директор Unifood Константин Мандельштам. В повестке обсуждения и информирования запланированы темы «Правильная оценка риска при изменении бизнес-процессов», «Оценка реализации перехода компании на удаленный режим работы и создание эффективной работы в новых условиях».
– Это будет практический разговор по актуальным и живым темам бизнес-сообщества нашего региона в том числе. Непрерывность процесса в организации работы любой компании, будь то сфера услуг, логистика или производственная деятельность – залог успеха и стабильности. И если даже у кого-то случился перевод сотрудников на удаленный формат или напротив – приостановка деятельности, это не повод останавливаться в движении развития компании. Онлайн-конференция Сбербанка с участием ведущих бизнес-экспертов проходит уже в третий раз и это говорит о ее востребованности. Мы будем рады, если предприниматели Приангарья активно в ней поучаствуют и зарядятся практической и полезной информацией, – комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.
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