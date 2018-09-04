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Экономика / Бизнес
05.09.2018

Сбербанк расскажет участникам БИФ об увеличении продаж с помощью бонусных программ и кэшбэка

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В период БИФ-2018 Байкальский банк Сбербанка расскажет участникам о том, как кэшбэк и бонусы влияют на развитие бизнеса и могут увеличить объемы продаж. Примером послужит бонусная программа «Спасибо от Сбербанка».

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, 7 сентября на площадке Сбербанка по ул. Нижняя Набережная, 10 спикер банка Константин Елсуков презентует обновленную программу «Спасибо от Сбербанка», которая дает возможность не только накапливать больше бонусов, но и мотивирует к переходу от наличного к безналичному расчету. Участники конференции смогут узнать о примерах сотрудничества с банком в рамках бонусной программы, познакомится с механизмами возможного подключения к программе региональных представителей бизнеса.

– Сбербанк уже в четвертый раз выступает генеральным партнером БИФ в Иркутске. Данное мероприятие способствует популяризации эквайринга, позволяет найти новых и расширить сотрудничество с действующими партнерами, а также рассказать широкой аудитории о новых продуктах, появившихся на рынке. При этом мы активно участвуем в работе площадок, делимся нашими знаниями в данной сфере, а также готовыми бизнес-решениями. В этом году мы презентуем  программу «Спасибо от Сбербанка», новые условия которой вступили в силу в июле этого года, а также пригласим региональных представителей бизнеса участвовать в ней, – отмечает заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина.

В кулуарах БИФ специалисты Байкальского банка Сбербанка также будут готовы пообщаться с участниками конференции по вопросам использования интернет-эквайринга, новых интернет-продуктов. Также участники БИФ, владельцы интернет-магазинов, смогут принять участие в конкурсе Сбербанка в соцсети Instagram. Авторы лучших постов о том, какую пользу для бизнеса несут онлайн-кассы «Эвотор», смогут получить в подарок сертификаты на облачные онлайн-кассы.

  • БИФ – одна из крупных ежегодных конференций, посвященных интернет-технологиям – веб-разработке, интернет-маркетингу, электронной коммерции, развитию интернета в Иркутской области.

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