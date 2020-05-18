|Иркутская область: экономика, бизнес
|18.05.2020
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Сбербанк расскажет жителям Приангарья о мерах поддержки для заемщиков-физических лиц
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Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Меры поддержки физических лиц: реструктуризация действующих кредитов».
Онлайн-встреча состоится 19 мая в 10:00, сообщает пресс-служба банка.
Руководители Иркутского отделения Сбербанка расскажут о том, как сегодня работают кредитные программы банка, какие меры поддержки оказывает Сбербанк своим клиентам в период пандемии. Участники узнают, как провести рефинансирование и подать заявку на кредит, не выходя из дома.
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