Сбербанк снижает ставку на рефинансирование ипотеки

Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков, которое составило 0,5 п.п.

С 29 ноября 2019 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых, информирует пресс-служба банка.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки на 0,3 п.п. на приобретение готового жилья и на 0,4 п.п. на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, а в шести регионах снижение составило 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, республика Татарстан, Новосибирская область. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке – от 8,5%.

– Мы предоставляем возможность клиентам других банков снизить ставку по уже оформленным ипотечным кредитам. Это позволит заемщикам получить выгодные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку, – говорит директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.