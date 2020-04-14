Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, продающих социально-значимые товары и услуги в интернете

Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о снижении ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через Сеть с 15 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба банка, льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тысяч рублей, одежды и товаров повседневного спроса.

Комиссия для этой группы предприятий будет составлять не более 1% на период с 15 апреля до 30 сентября 2020 года. Партнерам, которые подпадают под льготную комиссию, банк направит информационные уведомления.

Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса, без дополнительной угрозы для здоровья клиентов Банка. Для новых партнеров, соответствующих этим же критериям, которые захотят подключить интернет-эквайринг, в том числе используя онлайн-заявку в Сбербанк Бизнес Онлайн, так же будет доступна сниженная ставка в размере 1%.

– В настоящий момент покупки через интернет являются для россиян наиболее безопасными, ведь такой формат шопинга позволяет не покидать собственного дома и не подвергать себя дополнительному риску. Для того чтобы поддержать и простимулировать бизнес, который занимается реализацией социально значимых товаров и услуг через интернет, Сбербанк снижает ставку по интернет эквайрингу до 1%, – комментирует директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.