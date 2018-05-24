|Экономика / Бизнес
|25.05.2018
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Сбербанк сократил время обработки платежей до минуты
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Санкт-Петербург, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк уменьшил среднее время перевода средств между двумя корпоративными клиентами в «Сбербанк Бизнес Онлайн» всего до одной минуты. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
– Скорость осуществления платежей всегда была одним из наших главных конкурентных преимуществ. Мы понимаем, что самое главное для клиентов – это время, а клиент знает, что его платеж будет доставлен практически мгновенно. А с новым цифровым стандартом внутренних переводов Сбербанк вполне можно назвать банком моментальных транзакций, – отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов во время выступления на панельной сессии «Малый и средний бизнес: приоритеты известны, как достигать?», прошедшей в первый день Петербургского международного экономического форума.
Специалисты банка завершили технологические преобразования, которые позволили сократить время обработки платежей внутри Сбербанка более чем в два раза. Теперь корпоративные клиенты смогут рассчитываться между собой в рамках платежной системы Сбербанка максимально оперативно. Ранее цифровой стандарт внутреннего перевода на счет юридического лица в любой российский субъект составлял не более трех минут.
Таким образом, банк сделал очередной шаг к достижению своей стратегической цели по развитию платежной системы Сбербанка к 2020 году.
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