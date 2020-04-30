Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в праздничные дни в мае

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк информирует о графике работы своих отделений в праздничные дни в мае. Как сообщает пресс-служба банка, с 4 по 8 мая, 10 и 11 мая отделения будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, со списком отделений можно ознакомиться на сайте банка. С 1 по 3 мая и 9 мая будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме. – Офисы банка во время майских праздников будут работать по режиму выходного дня. В случае повышенного спроса мы откроем дополнительные офисы из горячего резерва там, где это будет необходимо. Сеть банкоматов будет работать в обычном режиме в полном объеме. С 6 по 8 мая по стране будет работать более 9 тысяч отделений банка – даже больше, чем в тот же период прошлого года. И все же я призываю всех беречь свое здоровье и по возможности оставаться дома. Всеми сервисами Сбербанка проще, быстрее, а главное, безопаснее пользоваться удаленно, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ). Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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