Сбербанк сообщил о режиме работы в майские праздники в Иркутской области

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В праздничные дни мая устанавливается особый график работы офисов Сбербанка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, 28 апреля обслуживание клиентов осуществляется по режиму работы понедельника, для подразделений с пятидневной рабочей неделей – с сокращенной продолжительностью на 1 час. 30 апреля офисы работают по режиму субботы с сокращенной продолжительностью на один час.

1, 2 и 9 мая – нерабочие праздничные дни для всех подразделений банка. 8 мая обслуживание клиентов осуществляется по обычному режиму работы, сокращенному на один час.

С 10 мая все филиалы банка начнут работу в обычном режиме.

Напомним, большинство банковских операции, в том числе по оплате счетов, проведению денежных переводов и многие другие, доступны в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка.