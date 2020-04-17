Сбербанк страхование» предложил страховку для домашних питомцев с онлайн-консультациями ветеринаров

Москва, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» предложила новый продукт по страхованию домашних животных. Помимо компенсации расходов на лечение питомцев, полис включает в себя круглосуточные онлайн-консультации опытных ветеринаров. Также компания предлагает воспользоваться услугами выгула и передержки четвероногих друзей тем клиентам, для которых это может быть актуально в период самоизоляции, сообщает пресс-служба Сбербанка. Новый продукт «Питомец под защитой» позволит застраховать самых популярных домашних животных, которые есть почти у половины россиян, – собак и кошек. Полис предусматривает компенсацию расходов на лечение питомцев от травм и заболеваний, содержание животного в стационаре, вызов ветеринара на дом, а также возмещение расходов на необходимые при лечении лекарства. Дополнительно кошек и собак можно застраховать от укусов клещей, а еще предусмотреть возмещение расходов за вред, который животные могут ненароком причинить посторонним. – Домашние животные ежедневно дарят нам положительные эмоции, но защитить себя самостоятельно не могут. Поэтому мы решили предложить клиентам такой страховой продукт, который позволит им позаботиться о четвероногих любимцах. Помимо необходимой всегда страховой защиты, продукт дополнен сервисом круглосуточных онлайн-консультаций. Этот сервис приобретает особую актуальность именно сегодня – в период вынужденной самоизоляции. Этот режим сложно переносить не только людям: привычный образ жизни меняется и у животных. Постоянное присутствие хозяев, теснота и шум в квартире приводят к стрессам, потере аппетита, изменению поведения. В этих условиях консультации опытных ветеринаров позволят оказать питомцам ту помощь, в которой они так нуждаются, – говорит директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре. На период самоизоляции компания «Сбербанк страхование» также решила дать клиентам возможность воспользоваться дополнительными актуальными услугами – выгула собак и передержки животных. Это предложение будет доступно до 31 мая 2020 года для жителей Москвы и Московской области. – Сегодня, когда всем рекомендовано оставаться дома, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, выгулом собак наших клиентов готовы заняться профессиональные догситтеры, кинологи и студенты-ветеринары. Также при необходимости кошек и собак можно отправить на двухдневную передержку. Питомцы будут жить практически в домашних условиях, а хозяин получит фотоотчет о том, как они проводят свой день, – комментирует Катрин Соомре. Полис «Питомец под защитой» можно приобрести дистанционно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на сайте «Сбербанк страхование». Застраховать по этой программе можно кошек и собак в возрасте от 3 месяцев до 8 лет. Стоимость годового страхового полиса составляет 2000 рублей, расширенной программы страхования – 5000 рублей. Круглосуточные онлайн-консультации опытных ветеринаров доступны с первого дня действия страховки. Получить их можно в любом удобном формате – по телефону, чату или видеосвязи. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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