«Сбербанк страхование» продлевает страховки россиянам, которые не могут вернуться в Россию из-за коронавируса

Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» дала возможность клиентам, которые не могут вернуться в Россию по причине закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции, продлить страховые полисы в стране пребывания.

Как сообщает пресс-служба банка, по условиям программ страхования выезжающих за рубеж, полис должен оформляться до пересечения границы. Полис, оформленный за пределами РФ, признается недействительным. В связи с решением о закрытии границ СК «Сбербанк страхование» приняла решение продлить полисы клиентам, которые не смогли вернуться в Россию.

Также компания продлила срок страховой защиты для клиентов, у которых страхование выезжающих за рубеж включено в пакеты услуг. Стандартные условия предполагают действие страховки в пакетах услуг «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер» в течение первых 90 дней, в пакетах «Золотой/Зарплатный+» – в течение 30 дней после пересечения клиентом границы. Для клиентов, которые не могут вернуться в Россию, срок действия страхования в пакетах «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер» увеличен до 180 дней, в пакетах «Золотой/Зарплатный+» – до 90 дней.

– К сожалению, не все россияне, находившиеся за рубежом до закрытия границ, смогли вернуться в Россию. Поддержка клиентов в этих сложных условиях – наш безусловный приоритет. Страховой полис дает возможность получить помощь при возникновении неблагоприятных ситуаций. Стоит особо подчеркнуть, что программа страхования путешественников СК «Сбербанк страхование» предусматривает лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Мы надеемся, что наши клиенты будут здоровы, и желаем всем россиянам скорейшего и благополучного возвращения в Россию, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Подробная информация об изменении условий программ страхования выезжающих за рубеж размещена на сайтах Сбербанка и СК «Сбербанк страхование». За дополнительными консультациями можно обращаться по телефону 8 (800) 555-55-57 (звонки по РФ бесплатны).