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Экономика / Бизнес
08.05.2020

«Сбербанк страхование» выплатила клиентам около 180 млн рублей по программе «Защита дома» с начала года

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» с начала 2020 года выплатила клиентам около 180 млн рублей по программе добровольного страхования имущества «Защита дома». Это почти треть от общего объема выплат по этой программе за весь 2019 год. Более 12 млн руб. страховщик выплатил клиентам Байкальского банка: жителям Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Якутия. Самую большую выплату – свыше 1 млн руб. получил житель Иркутской области за пострадавшую от пожара дачу.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, по данным компании, причина 75% от общего количества выплат – заливы, а более половины от общего объема выплат приходится на страховые случаи из-за пожаров. По данным Банка России, за 2019 год «Сбербанк страхование» урегулировала около 24 000 случаев по страхованию имущества граждан. На долю компании пришлось 11% от общего количества урегулированных убытков по этому виду страхования по всей России. Наибольшее количество выплат по страхованию имущества граждан приходится на страхование квартир и загородных домов.

Весной страхование имущества приобретает особую актуальность для жителей многих регионов в связи с сезоном паводков и лесных пожаров. Так, по данным Росгидромета, в ближайшее время в 15 субъектах РФ ожидается повышение уровня воды, а в 16 регионах сейчас зафиксированы лесные пожары. Защитить имущество от неблагоприятных ситуаций можно при помощи страхования. Оформить полис «Сбербанк страхование» и получить страховую выплату можно дистанционно, что особенно актуально в период самоизоляции.

Основная программа компании, предназначенная для комплексного страхования имущества граждан, – «Защита дома». Полис можно оформить для страхования квартиры, апартаментов, частного дома или дачи от самых распространенных рисков, в том числе от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц, чрезвычайных ситуаций. В программу также включены дополнительные сервисы: «Сбербанк страхование» поможет клиентам организовать бытовой ремонт со скидкой от партнеров.

– Мы предлагаем наиболее полную страховую защиту имущества с дополнительными сервисами. При возникновении стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций она позволит клиенту в короткие сроки получить возмещение до 100% от страховой суммы. Одно из ключевых преимуществ программы "Защита дома" — простота оформления. Страховку можно приобрести дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. При этом страхователем может быть любое лицо, а выгодоприобретателем — собственник имущества. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных расходов, – рассказала директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

Для максимального сокращения срока выплат по наиболее распространенным страховым случаям в «Сбербанк страховании» действует программа упрощенной процедуры сбора и подачи документов «Зеленый коридор». Помимо заявления на выплату клиентам достаточно предоставить акт о заливе из управляющей компании или ЖЭКа и документ, подтверждающий право собственности на имущество. Сроки урегулирования убытков по «Зеленому коридору» не превышают пяти рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение «Сбер.Осмотр».

По информации Росгидромета, повышение уровня воды в ближайшее время продолжится на реках Кировской, Ульяновской, Свердловской, Вологодской, Томской, Тюменской, Костромской областей, Пермского, Приморского, Алтайского, Красноярского краев, республик Мордовия, Башкортостан, Татарстан и Удмуртия.

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