«Сбербанк страхование» запустил страховку с анализами на COVID-19

Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» запустила новый продукт «Сбереги себя», предусматривающий страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19.

Клиентам также доступны 120 самых необходимых лабораторных исследований, в том числе возможность сделать анализ на коронавирус, сообщает пресс-служба банка.

– «Сбереги себя» – страховой продукт, который поможет каждому позаботиться о личном здоровье и здоровье своих близких. Помимо актуального сегодня анализа на коронавирус, новый продукт предусматривает проведение лабораторных исследований по самым популярным направлениям, страховые выплаты в случае госпитализации, очные и дистанционные медицинские консультации, а также обширный сервисный пакет, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

На протяжении всего срока действия договора страхования клиентам доступны услуги телемедицины, лабораторные и инструментальные обследования по решению врача, очные приемы узкопрофильных специалистов. При желании сдать анализ на COVID-19 клиенту необходимо пройти анкетирование у телемедицинского консультанта, по результатам которого в случае необходимости клиента запишут на сдачу анализа. В продукт также включены услуги «Медицинский навигатор», который поможет подобрать клинику и записаться на прием к врачам, и «Лекарственный навигатор», который сориентирует по любым лекарственным препаратам, их наличию в аптеках и возможностях доставки.

Программу «Сбереги себя» можно приобрести на сайте «Сбербанк страхование». Оформить договор могут клиенты в возрасте от 18 до 65 лет. Страховая сумма по программе – 500 000 рублей, стоимость полиса – от 4 100 рублей.

Лечение впервые возникших инфекционных или вирусных заболеваний, включая COVID-19, доступно также в стандартной программе страхования выезжающих за рубеж СК «Сбербанк страхование». Продукты СК «Сбербанк страхование жизни» для ипотечных заемщиков, держателей кредитных карт и заемщиков потребительских кредитов, продукты «Подушка безопасности» и «Сберегательное страхование» также предусматривают покрытие рисков ухода из жизни и установления инвалидности первой или второй группы, в том числе из-за коронавируса.