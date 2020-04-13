«Сбербанк страхование» застраховала онлайн 185 тысяч физлиц в первом квартале 2020 года

Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Клиенты дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование» заключили дистанционно около 185 тысяч договоров страхования по основным продуктам компании для физических лиц в первом квартале 2020 года.

Онлайн-оформление договоров страхования доступно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а договоров ипотечного страхования – и на сайте «ДомКлик», сообщает пресс-служба банка.

В первом квартале клиенты оформили дистанционно более 106 тысяч договоров ипотечного страхования. Программа позволяет защитить приобретаемую в ипотеку недвижимость от наиболее распространенных страховых событий, в частности от пожара, взрыва, залива, стихийных бедствий.

Еще 18 тысяч онлайн-договоров заключили клиенты по программе страхования «Защита дома+». Эта программа позволяет защитить отделку и инженерное оборудование квартиры или частного дома, мебель, оргтехнику и другое домашнее имущество. Застрахована также гражданская ответственность клиентов на случай причинения вреда имуществу соседей.

Более 28 тысяч онлайн-договоров пришлось на страхование банковских карт. Полис «Защита банковской карты+» позволяет компенсировать ущерб от транзакций и списания денег при совершении интернет-покупок на фишинговых сайтах и кибератаках на смартфон клиента. Страховая защита также распространяется на случаи несанкционированного снятия денег в банкомате, неправомерного завладения картой или ПИН-кодом, вымогания денег, полученных из банкомата.

Также в первом квартале клиенты активно оформляли онлайн-полисы страхования выезжающих за рубеж – почти 32 тысячи договоров. В марте в связи с распространением коронавирусной инфекции количество новых договоров по этому виду страхования существенно сократилось.

– В условиях самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции, дистанционное оформление договоров и возможность получить онлайн дополнительные сервисы особенно актуальны для наших клиентов. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн клиенты не только могут оформить или продлить договоры страхования, но и получают простой и удобный доступ к детальной информации обо всех действующих договорах компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Помимо этого, в личных кабинетах на сайтах страховых компаний доступны онлайн и сервисы постпродажного обслуживания, в частности возможность заявить страховой случай, получить выплату, внести изменения в договор. Мы работаем над тем, чтобы в этом году возможность пользоваться сервисами постпродажного обслуживания появилась и в Сбербанк Онлайн, – говорит директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

В начале года на главной странице в мобильном приложении Сбербанк Онлайн появился раздел «Страхование». В этом разделе клиентам банка доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования, а также детальная информация обо всех действующих договорах рискового страхования, оформленных в дочерних страховых компаниях Сбербанка «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Клиенты могут посмотреть дату начала и окончания договора, серию и номер страхового полиса, перечень страховых рисков и дополнительных сервисов. Кроме того, в разделе «Страхование» можно быстро связаться со страховой компанией.