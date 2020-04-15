Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь для этого клиенту не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд РФ за справкой об остатке средств на сертификате и подавать заявление на распоряжение средствами маткапитала. Взаимодействие банка с Пенсионным фондом осуществляется автоматически в защищенной системе электронного документооборота.

Новая технология доступна для клиентов по всей стране, которые подают заявки на ипотечные кредиты с 15 апреля 2020 года. Оформить ипотеку с использованием материнского капитала можно онлайн на DomClick.ru.