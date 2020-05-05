Сбербанк выдал первые кредиты в рамках госпрограммы поддержки системообразующих предприятий

Москва, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк выдал первые кредиты в рамках государственной программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке.

Как сообщает пресс-служба банка, первые кредиты были выданы предприятиям наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей – производства горной техники, торговли непродовольственными товарами и мебельной промышленности.

– В первые же дни после запуска совместно с Минэкономразвития России этой программы мы увидели высокий спрос на нее со стороны предприятий самых разных отраслей и уже получаем благодарность клиентов, которые особенно нуждаются в помощи в это сложное время. Всего Сбербанк планирует выдать по программе порядка 100 млрд рублей льготных кредитов, – сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Сбербанк первым из банков вступил в эту программу, заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития России.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать трех миллиардов рублей. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.