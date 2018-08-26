|Экономика / Бизнес
|27.08.2018
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Сбербанк выпустил премиальную бизнес-карту Visa Platinum Business
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Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк выпустил премиальную бизнес-карту Visa Platinum Business с уникальным набором привилегий, разработанных совместно с компанией Visa.
Как сообщает пресс-служба банка, держателям бизнес-карты Visa Platinum Business доступны бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов с использованием технологии Lounge Key, премиальное страхование выезжающих за рубеж. При оплате бизнес-картой предоставляются скидки в такси бизнес-класса и в ресторанах класса премиум, а также скидки на размещение в отелях, аренду автомобилей и упаковку багажа.
Карта предназначена для оплаты товаров и услуг представителями бизнеса и дает возможность пользоваться привилегиями во время деловых поездок, бизнес-мероприятий и других событий, связанных с ведением бизнеса, — как в России, так и за рубежом.
Бизнес-карта включает спектр опций, в том числе доступны любые операции в режиме 24/7 со счета компании, расчеты в торговых точках и в интернете, снятие и внесение наличных денежных средств. Также возможно онлайн-управление картой — в Сбербанк Бизнес Онлайн руководитель может устанавливать индивидуальные лимиты на все бизнес-карты, выпущенные для предприятия.
– Набор привилегий для бизнеса, доступных держателям Visa Platinum Business, разработан в партнерстве с Visa исключительно для Сбербанка, – отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Она предназначена для руководителей и представителей бизнеса. Мы надеемся, что карта будет удобной и востребованной у наших клиентов. Заказать ее можно, в том числе, через интернет, на сайте Сбербанка.
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