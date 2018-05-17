Сбербанк выступил генеральным партнером Байкальского Бизнес Форума

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Создание экосреды, доступ к самым передовым и эффективным инструментам ведения бизнеса, информация о новых методах развития – ключевые вопросы форума, поддержанного Сбербанком России и прошедшем с 17 по 18 мая на площадке научной библиотеки ИГУ. Как рассказала заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Оксана Лобова, банк второй год подряд становится основным партнером форума и планирует оказывать поддержку и далее. – Наша сфера деятельности – это тоже бизнес, который, по сути, обеспечивает реализацию государственных программ и стратегии развития нашей страны. Последние годы в регионе наблюдается заметное улучшение инвестиционного климата. Этому способствует макроэкономическая стабильность и меры государственной поддержки как на федеральном уровне, так и на местном, – отметила эксперт. По словам Оксаны Лобовой, банк активно участвует в финансировании инфраструктурных и социально значимых проектов. Объемы финансирования Сбербанком инвестиционных проектов на территории региона за прошлый год выросли в четыре раза и составили более 4,5 млрд рублей. С его участием построено четыре школы, более 4,5 тысяч учащихся получили возможность учиться в новых зданиях. На 30% увеличились объемы финансирования проектов по строительству дорог: Сбербанк выступает гарантом по более чем 50 контрактам, заключенным в период 2017 года, на общую сумму 14,9 млрд рублей. – Что еще более отрадно, основные наши клиенты – это малый бизнес. Можно сказать, что лизинг «взорвал» рынок в прошлом году. Почти в шесть с половиной раз выросли его объемы. Было выдано порядка 4,2 млрд рублей, было совершено более 300 сделок. Это значит, что наши предприниматели выходят из кризиса, обновляют свои фонды. Поднимается лесной бизнес. Второй локомотив развития – строительство. Здесь мы вышли на докризисный уровень. Прирост за 2017 год в Иркутской области составил 35% (населению выдано кредитов на сумму 21 млрд рублей), а показатели этого года уже в полтора раза превышают прошлогодние. Следует отметить, что семь из десяти ипотек, выдаваемых в Приангарье, – кредиты Сбербанка, – пояснила спикер. Другой приоритет финансового учреждения – развитие государственно-частного партнерства. В прошлом году банком разработаны условия финансирования проектов в сфере теплоснабжения. По этому направлению банк сотрудничает с правительством Иркутской области и этом году планируется принять решение по финансированию проектов на сумму почти 500 млн рублей. При этом линейка продуктов банка по инвестированию в рамках ГЧП будет расширяться, в первую очередь, это касается социальных объектов образования, домов престарелых, здравоохранения, водоотведения и благоустройства территорий. Приоритетная цель банка для 2018 года – развитие сервисов. – Мы отмечаем рост предприятий малого бизнеса. Ни для кого не секрет, что большинство из них в первый год деятельности нуждается в значительной нефинансовой поддержке. Создание экосиситемы для этих клиентов – наша ключевая задача. Об этом будут наши отдельные секции: мы расскажем об онлайн программах «Бизнес класс» и «Деловая среда», которые позволяют предпринимателях получить современные бизнес-знания и существенно сэкономить на перелетах, а также о наших digital-новинках, позволяющих быстро и удобно управлять финансами, продажами, маркетингом и концентрировать свое внимание на бизнесе, – сообщила представитель Сбербанка ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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