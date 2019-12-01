Сбербанк выяснил, как копят россияне при помощи НСЖ

Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые десять месяцев 2019 года клиенты «Сбербанк страхование жизни», дочерней компании Сбербанка, заключили около 160 тысяч новых договоров накопительного страхования жизни – почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Большинство договоров оформляют на срок от 6 до 10 лет, а средняя сумма, которую хотят накопить при помощи НСЖ, составляет 930 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка. Абсолютный лидер по количеству заключенных договоров НСЖ – Московский регион (включающий Москву и Московскую область), на который пришлось более четверти от общего количества оформленных полисов. Большинство россиян – 62% от общего количества клиентов – хотят накопить при помощи НСЖ до 1 млн рублей. 12% заключают договоры на суммы от 1 млн до 1,5 млн рублей, 21% клиентов – на 1,5-3 млн рублей, 5% – свыше 3 млн рублей. Самая большая сумма, которую планирует накопить клиент Сбербанка при помощи заключенного с начала года договора накопительного страхования жизни, составляет 130 млн рублей. С возрастом суммы, которые копят россияне при помощи НСЖ, становятся больше. Так, молодежь в возрасте до 25 лет планирует накопить в среднем 700 тысяч рублей, 26–35-летние – уже около 800 тысяч рублей. Средние суммы по договорам клиентов 36-45 лет и 46-55 лет составляют около 1 млн рублей. Самые высокие суммы договоров накопительного страхования жизни у клиентов старше 56 лет – в среднем около 1,1 млн рублей. При этом именно в этой возрастной группе средняя сумма накоплений выросла примерно на 20%: в 2018 году средняя страховая сумма по договорам клиентов старше 56 лет составляла около 900 тысяч рублей. Суммы, которые хотят накопить молодые люди в возрасте до 25 лет, снизились с 900 тысяч до 700 тысяч рублей. В то же время общее количество договоров НСЖ, заключенных молодежью, выросло почти в 4 раза – до более чем 8 тысяч полисов. В остальных возрастных группах планируемые суммы накоплений остались примерно на уровне прошлого года. Больше всего договоров – около 30% от общего количества – заключили люди в возрасте 36-45 лет. Почти столько же – 28% договоров – клиенты до 35 лет. Еще 23% договоров заключили 46-55 летние, 19% – люди старше 56 лет. В 2019 году клиенты начали заключать более долгосрочные договоры НСЖ. Наибольшее количество договоров заключено на срок от 6 до 10 лет – 42% в 2019 году против 35% в 2018 году. Доля договоров сроком 11-15 лет выросла с 14% до 22%, 16-20 лет – с 9% до 10%, 20 лет и более – с 4% до 8%. Количество договоров, заключаемых на срок до 5 лет, снизилось с 38% в 2018 году до 18% в 2019 году. Женщины более активно пользуются программами накопительного страхования жизни: они заключили 61% от общего количества договоров НСЖ. В то же время мужчины заключают договоры на более значительные суммы: средняя сумма по договору НСЖ у мужчин составляет около 1,3 млн рублей и в 1,7 раза превышает среднюю сумму накоплений по договорам, заключенным женщинами. Абсолютный лидер по количеству заключенных договоров НСЖ – Московский регион. За 10 месяцев 2019 года жители Москвы и области заключили почти 45 тыс. договоров НСЖ, то есть более четверти от общего количества. Средняя сумма, которую хотят накопить жители этого региона, составляет 1,9 млн рублей. На втором месте – «северная столица». В Санкт-Петербурге и Ленинградской области заключено 5,4 тысячи договоров НСЖ со средней суммой накоплений 1,6 млн рублей. Жители Краснодарского края заключили 5,3 тысячи договоров накопительного страхования жизни. Здесь средняя сумма, на которую оформляют полис, составляет 690 тысяч рублей. В Самарской области оформили 3,4 тысячи, а в Ханты-Мансийском АО – 3,1 тысячи договоров накопительного страхования жизни. Средние суммы, которые копят при помощи НСЖ в этих регионах, составляют 720 тысяч и 740 тысяч рублей соответственно. – С начала 2019 года НСЖ является самым динамично развивающимся видом страхования жизни как по объему страховых сборов, так и по количеству заключаемых договоров. В ситуации нестабильности на фондовых рынках люди все чаще выбирают продукты, которые позволяют не столько приумножить или инвестировать капитал, сколько сохранить и накопить на различные цели, сформировать финансовый резерв на будущее. НСЖ отлично справляется с этими задачами, а помимо этого – дает клиентам полноценную страховую защиту на весь срок действия договора страхования. Отвечая на запросы наших клиентов, мы постоянно совершенствуем нашу продуктовую линейку по накопительному страхованию жизни. Так, в 2018 году мы успешно запустили продукт ʺБилет в будущееʺ, помогающий накопить на образование ребенка, а в 2019 году предложили клиентам ʺБудущий капиталʺ – похожий продукт, который позволяет копить на любые финансовые цели. В самое ближайшее время мы предложим несколько новых продуктов, которые сделают наши предложения еще более адресными и отвечающими самым разным запросам людей по накоплению и сохранению сбережений, – говорит исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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