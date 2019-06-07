Сбербанк вводит в Приангарье новый вид сервиса для малого бизнеса

Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка вводит новый вид сервиса – «Динамический прайсинг». Услуга предлагается собственникам бизнеса как практический инструмент снижения издержек при увеличении торгового оборота.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, новый сервис позволяет коммерческим структурам самостоятельно влиять на тариф, регулируя объемы денежных потоков, проходящих через терминалы компании.

– Чем больше в компании или торговой точке объемы безналичных операций на один терминал, тем ниже будет тариф банка. Обновление тарифа происходит автоматически, предпринимателю больше не нужно тратить время на дополнительные встречи с сотрудником банка, не нужно вести переговоры о снижении размера платежей за использование терминалов, – пояснил территориальный менеджер по торговому эквайрингу Байкальского банка ПАО Сбербанк Сергей Бондарь.

Разработчики сервиса уверены, что его в первую очередь оценят предприниматели, делающие первые шаги по приему безналичных расчетов и те, чья выручка не достигает 300 тысяч рублей на терминал. Тестовый период – первые два месяца, в течение которых не взимается сервисная плата и сохраняется «стартовый» тариф даже при минимальных оборотах, – будет дополнительным бонусом к новому предложению Сбербанка.

«Динамический прайсинг» на услуги эквайринга Байкальский банк внедряет впервые. По мнению аналитиков, Приангарье – один из наиболее перспективных регионов для реализации такого финансового инструмента. Иркутская область занимает 13 место из 85 регионов России по объему безналичных расчетов населения и ежегодно показывает его уверенный рост. Такая статистика демонстрирует, что население региона преодолело психологический рубеж недоверия к безналичным денежным расчетам, считают специалисты банка.

Новая услуга для малого бизнеса на территории Байкальского банка Сбербанка стартует с 10 июня. Подключиться к ней смогут не только новые клиенты, но и те, кто уже заключил ранее договор со Сбербанком на услуги эквайринга.