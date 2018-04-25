Сбербанк занял первое место в рейтинге кредитных организаций по финансовой доступности для клиентов с инвалидностью

Москва, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк занял первое место в рейтинге 20 крупнейших российских банков по уровню их адаптации к нуждам клиентов с инвалидностью, составленным Национальным агентством финансовой информации (НАФИ) в результате первого этапа исследования «Оценка финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2017-2018 годах». Как сообщает пресс-служба Сбербанка, рейтинг финансовой доступности банков НАФИ составило с помощью экспертов-пользователей из числа людей с различными формами инвалидности. Они проанализировали доступность информации на сайте кредитной организации, возможность получения необходимых услуг и информации по телефону, а также при личном визите в банк. На сегодняшний день 45% отделений Сбербанка адаптированы для людей с инвалидностью. Более 3000 банкоматов адаптировано для незрячих клиентов и оборудовано аудиовыходом, более 9000 банкоматов – с азбукой Брайля, больше 16 тысяч банкоматов расположено на низком уровне – для людей на колясках. Также по итогам исследования выяснилось, что 92% людей с инвалидностью имеют счета в банках, платежную карту (82%) и вклады (40%). Отмечается, что такие люди вдвое реже пользуются кредитами (16%), чем население в целом. Оценивая доступность финансовых услуг, подавляющее большинство незрячих (86%) заявили, что это представляет для них проблему. Такую же оценку дали две трети неслышащих (64%). В целом почти половина (46%) людей с инвалидностью сообщили, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем остальным людям. Итоги рейтинга кредитных организаций по формированию безбарьерной среды для клиентов с инвалидностью подвели и в Банке России. Регулятор выяснил, как кредитные организации выполняют рекомендации по созданию доступной среды для клиентов с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан. По данным Банка России, 43% банков в основном исполнили рекомендации, данные в конце минувшего года; 25% кредитных организаций в настоящее время работают над повышением доступности для указанной группы клиентов и намерены завершить эту работу в 2018-2019 годах. Примерно треть банков не исполнили рекомендации регулятора. СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru . ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... сбербанк

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