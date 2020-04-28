Сбербанк запускает реализацию госпрограммы по поддержке системообразующих предприятий: кредитование по ставке до 5% годовых

Москва, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Сбербанк стал первым вступившим в эту программу банком, заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Согласно правилам, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 582, кредиты в рамках программы будут выдаваться на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей.

– Президент, правительство РФ, банковское сообщество разрабатывают сейчас меры поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики в режиме 24/7. Сроки принятия и реализации соответствующих документов — поистине рекордные. Все работают буквально круглосуточно и без выходных. Только в пятницу было принято Постановление Правительства РФ № 582, за выходные Минэкономразвития России и мы разработали соответствующее соглашение и подписали его. Первые кредиты по новой программе будут выданы уже в ближайшие дни, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

– Рассчитываем, что банки активно включатся в реализацию этой программы. Она должна помочь системообразующим предприятиям пережить этот непростой период и поддержать занятость, – отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Предприятия смогут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее — полностью список целей приведен в правилах.

Распоряжение правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 1134-р предусматривает выделение банкам в 2020 году 24 млрд рублей субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках этой программы. В результате банки должны выдать системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 млрд рублей по льготной ставке. Спрос на кредиты высокий: уже более 20 компаний из числа наиболее пострадавших отраслей – транспортных, промышленных и энергетических – заявили о своих потребностях в поддержке.