|Экономика / Бизнес
|31.05.2018
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Сбербанк запускает рекламную кампанию решения для малого бизнеса «Свое дело»
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Москва, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает рекламную кампанию нового решения для предприятий малого бизнеса «Свое дело».
Как сообщает пресс-служба банка, «Свое дело» включает в себя расчетно-кассовое обслуживание и большой набор сервисов, нужных любому малому предприятию (онлайн-бухгалтерия, консультации юристов, сервис выставления счетов и проверки контрагентов и многое другое). В рамках решения можно выбрать любой набор услуг, отвечающий потребностям и задачам бизнеса.
Кампания состоит из серии ТВ-роликов и онлайн-видео, целевой аудиторией каждого из которых являются владельцы определенного бизнеса: автосервиса, ателье, кафе, торговли, грузоперевозок, салона красоты, ремонта, фермерского хозяйства, дизайн-бюро. В них решение Сбербанка предстает в виде нескольких идеальных сотрудников.
– Владельцы малого бизнеса, увлеченные своим делом, мечтают об идеальных сотрудниках, которые с таким же рвением займутся административной рутиной, – объясняет директор по маркетингу блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Сергей Ганин. – Сбербанк предлагает онлайн-решение «Свое дело», которое позволит выполнять многие административные задачи в любое время.
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