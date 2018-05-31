Сбербанк запускает рекламную кампанию решения для малого бизнеса «Свое дело»

Москва, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает рекламную кампанию нового решения для предприятий малого бизнеса «Свое дело». Как сообщает пресс-служба банка, «Свое дело» включает в себя расчетно-кассовое обслуживание и большой набор сервисов, нужных любому малому предприятию (онлайн-бухгалтерия, консультации юристов, сервис выставления счетов и проверки контрагентов и многое другое). В рамках решения можно выбрать любой набор услуг, отвечающий потребностям и задачам бизнеса. Кампания состоит из серии ТВ-роликов и онлайн-видео, целевой аудиторией каждого из которых являются владельцы определенного бизнеса: автосервиса, ателье, кафе, торговли, грузоперевозок, салона красоты, ремонта, фермерского хозяйства, дизайн-бюро. В них решение Сбербанка предстает в виде нескольких идеальных сотрудников. – Владельцы малого бизнеса, увлеченные своим делом, мечтают об идеальных сотрудниках, которые с таким же рвением займутся административной рутиной, – объясняет директор по маркетингу блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Сергей Ганин. – Сбербанк предлагает онлайн-решение «Свое дело», которое позволит выполнять многие административные задачи в любое время. СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru . ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... сбербанк

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