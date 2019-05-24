Сбербанк запускает «Сбер Решения» – онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга

Москва, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает «Сбер Решения» – линейку инструментов эффективного аутсорсинга бизнес-процессов.

Как сообщает пресс-служба банка, в нее входят решения для финансового, HR, операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга и онлайн-сервисы (бухгалтерия, кадровый учет и другие), которыми смогут пользоваться клиенты не только Сбербанка, но и других банков.

Сервисы будут интегрированы в продукты экосистемы Группы Сбербанк. Они позволят предлагать клиентам таргетированные решения, а также упростят и ускорят проведение операций. Сервисы созданы на базе компании «Интеркомп» – одного из российских лидеров в области аутсорсинга бизнес-процессов.

В компании принято решение о ребрендинге «Интеркомпа». Изменения коснутся как визуальных составляющих бренда, так и стратегии компании. Бренд «Сбер Решения» был выбран для отражения комплексного подхода к решению задач клиента.

– Новая линейка «Сбер Решения» – это продолжение нашей работы по максимальной автоматизации бизнес-процессов клиентов. Мы экономим главный ресурс наших клиентов – их время, поэтому к нам обращаются как небольшие предприятия, так и крупнейшие корпорации, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

– Экспертиза, накопленный опыт в области аутсорсинга бизнес-процессов и наша синергия с Группой Сбербанк помогут компании запустить новые технологические продукты, развивать новые сегменты и постоянно улучшать качество обслуживания, – говорит Наталья Подвойская из СЕО «Интеркомп».

В настоящее время услуги компании «Сбер Решения» можно купить на сайте Сбербанка: для малого и микробизнеса и других сегментов бизнеса. В ближайшее время доступ к этим продуктам появится в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн».

СПРАВКА:

ГК «Интеркомп» создана в 1994 году. Она стала первым российским предприятием, предложившим услуги финансового и кадрового аутсорсинга. В «Интеркомпе» обслуживается более 1000 компаний, включая крупнейшие глобальные корпорации, работающие в странах СНГ.