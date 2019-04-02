Сбербанк запустил бесплатную услугу сурдоперевода в отделениях по всей России

Москва, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - С сегодняшнего дня более чем в 5 тысячах отделений Сбербанка доступна услуга сурдоперевода. Благодаря сервису клиенты с нарушением слуха или речи в офисах банка по всей России могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на жестовом языке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Уникальный высококачественный сервис осуществляется с помощью видеозвонка переводчику из отделения банка: сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка. Для запуска сервиса по всей стране Сбербанк принял на работу 20 профессиональных сурдопереводчиков. Клиентам банка услуга предоставляется бесплатно. Трехсторонняя консультация сотрудник банка – клиент – сурдопереводчик признана экспертами с нарушениями слуха и речи наиболее эффективным и понятным способом коммуникации.

– В прошлом году мы провели пилотный запуск сурдоперевода в 24 городах. По результатам пилота были получены положительные отзывы от наших клиентов. 60% всех консультаций на жестовом языке касаются сложных банковских продуктов, таких как кредиты. Поэтому мы приняли решение масштабировать услугу сурдоперевода более чем на 5 тысяч офисов по всей стране, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сурдоперевод позволяет клиентам с нарушениями слуха и речи и сотрудникам банка говорить на одном языке, что является еще одним шагом для повышения доступности финансовых продуктов и услуг для всех людей, независимо от их особенностей.

Подробнее об услуге и адресах отделений – по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person/specialbank/surdo .