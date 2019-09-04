Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет для автоматического обеспечения участия в торгах за счет средств банка.

При наличии специального счета клиент получает от банка предложение по заранее одобренному тендерному кредиту, сообщает пресс-служба банка. Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиент заключает договор о возобновляемой кредитной линии.

В течение трех лет с этого момента денежные средства для обеспечения участия в аукционе выдаются и погашаются автоматически на основании запроса от электронной площадки. Клиент не тратит время на посещение банка, направление распоряжений, предоставление каких-либо документов, исключается риск необеспечения заявки. При необходимости возможно открыть дополнительный специальный счет для кредитования абсолютно бесплатно. Сумма лимита – до 1 млн рублей на срок до 36 месяцев.

– Рады представить еще один новый продукт для предпринимателей – тендерный кредит к спецсчету. Он облегчит работу и сэкономит время участникам закупок. Предприниматели будут избавлены от необходимости отвлекать собственные средства на обеспечение тендеров (до 5% от каждого контракта) и посещать отделение банка для получения кредитных средств. Отмечу, что кредитный лимит не снижается в течение всего периода и автоматически восстанавливается по окончании каждых торгов, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов.