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27.09.2018

Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок

Москва, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок – открытия специальных счетов для участия в электронных торгах в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

С 1 октября 2018 года денежные средства для обеспечения заявок на участие в электронных торгах в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ необходимо вносить на специальные счета, открытые в уполномоченных банках. Сбербанк входит в перечень уполномоченных кредитных организаций.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

– Сбербанк уже завершил интеграцию со всеми аккредитованными электронными площадками. Мы зарезервировали счета всем клиентам банка и аккредитованным участникам рынка госзаказа. Полезными для нас являются постоянные технические консультации с лидером рынка госзаказа, площадкой «Сбербанк АСТ». Клиентам остается только подписать заявление через удаленный канал, без посещения офиса банка. Для удобства клиентов, открытие и ведение данных счётов мы сделали бесплатным до 28 февраля 2019 года.

Для дистанционного открытия специального счета необходимо подписать заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания, воспользовавшись сервисом электронного документооборота E-invoicing. Документ необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), выпущенной на единоличный исполнительный орган. При отсутствии УКЭП в момент подписания документа сервис автоматически предложит осуществить выпуск подписи (услуга предоставляется бесплатно).

Банк откроет специальный счет по результатам проверок и проинформирует клиента в течение трех дней.

Для участия в закупках на электронных площадках также необходимо выпустить подпись для торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Подпись и ее курьерскую доставку можно оформить дистанционно с помощью сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн».

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