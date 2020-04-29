Москва, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто – многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления автокредита и страхования машин.

Как сообщает пресс-служба банка, новый для российского рынка сервис решит такие проблемы клиентов, как непрозрачное ценообразование, утомительные переговоры и позволит избежать общения с недобросовестными продавцами и «серыми» дилерами. Важно, что все действия по покупке автомобиля – от выбора до доставки – можно будет осуществить не выходя из дома. Доставка автомобиля «до двери» будет доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города). СберАвто будет единой точкой входа для физических (покупателей и продавцов) и юридических лиц (автодилеров).

Приобретая машину на СберАвто, клиент сможет оформить весь пакет документов, подобрать оптимальную страховку и подать заявку на кредит онлайн. Сделки на СберАвто будут безопасными: доступ к приложению получат только проверенные дилеры, банк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки. Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы.

Для автодилеров так называемый «End-to-End» сервис станет эффективным каналом продвижения своих услуг, сэкономит время на оформлении документации и ускорит сопровождение сделки.

– Это новый этап развития экосистемы Сбербанка, которая органично выстраивается вокруг жизненно важных потребностей наших клиентов. Автомобиль – неотъемлемый элемент жизни современного человека и должен вызывать приятные чувства, однако сегодня вопросы, связанные с его покупкой и продажей, порой отнимают много времени, сил и нервов. Компетенции банка в части строительства маркетплейсов в различных отраслях и новейшие IT-разработки, глубокое понимание рынка помогают нам создавать удобные цифровые сервисы на каждый день. Мы уже реализовали очень успешный проект жилой недвижимости ДомКлик, который позволяет найти жилье, получить ипотеку, зарегистрировать квартиру и приобрести весь комплекс сопутствующих услуг. Пришло время для аналогичного сервиса, который кардинально изменит клиентский опыт в сфере покупки и продажи авто, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Пользователи СберАвто также получат возможность входить в мобильное приложение при помощи единой системы авторизации Sberbank ID, которая позволяет экономить время и осуществлять удобный и безопасный вход в цифровые продукты и сервисы Сбербанка без использования логина и пароля.

Скачать приложение, а также узнать более подробную информацию о его функциональных особенностях и ключевых преимуществах можно на официальном сайте сервиса: www.sberauto.com .