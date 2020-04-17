СберМаркет» расширил географию своей деятельности до 56 городов и удвоил число ежедневно доставляемых заказов

Москва, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет» за месяц вдвое увеличил число ежедневно доставляемых клиентам заказов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. Сейчас это количество превышает 10 тысяч в день, при этом еще в марте сервис обслуживал лишь 5 тысяч заказов ежедневно. Столь стремительный рост достигнут беспрецедентным для сервиса расширением команды СберМаркета на фоне выросшего спроса на доставку. Сейчас компания каждый день создает до 200 новых рабочих мест. «СберМаркет» уже работает в 56 городах страны от Калининграда до Иркутска, включая все города-миллионники. География, количество торговых сетей-партнеров сервиса и ассортимент товаров постоянно расширяются. В период самоизоляции сервисы доставки, одним из флагманов которых теперь является «СберМаркет», приобретают особое значение. Речь идет уже не только об удобстве, но и о безопасности: сервис позволяет обеспечивать находящихся дома жителей огромной страны товарами первой необходимости без риска для их здоровья, помогая в борьбе с коронавирусом. – 10 тысяч заказов в день – это важная веха в истории сервиса, результат огромных усилий и слаженной работы всей команды «СберМаркета». Наша бизнес-модель показывает отличную эффективность и способность к быстрому масштабированию в текущих условиях. Однако мы понимаем, что запрос на наши услуги продолжает стремительно расти, и задача «СберМаркета» – развиваться еще быстрее, чтобы помогать значительно большему числу россиян получить доступ к товарам из их любимых торговых сетей по тем же, что и в магазине ценам, – комментирует генеральный директор «СберМаркета» Асан Курмангужин. В «СберМаркете» также действует бесконтактная доставка: курьер оставляет пакет у дверей и сообщает об этом клиенту по телефону, а оплата проходит картой через сайт или в приложении. Бренд «СберМаркет» был запущен в качестве пилотного проекта в сентябре 2019 года – на тот момент сервис доставлял порядка 1000 заказов в день. На запуске пилотного проекта бренд СберМаркета показал конверсию в 5-7 раз выше, чем бренд Instamart ранее. За 9 месяцев сервис увеличил операционные мощности в 10 раз. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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