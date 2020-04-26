Счетная палата признала бюджет Иркутской области дотационным

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - 23 апреля Счетная палата России обнародовала данные по дотационности бюджетов регионов. Анализировались 2017–2018 годы и часть 2019-го. В очередном бюллетене СП дана независимая аудиторская оценка эффективности предоставления и использования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам России, обозначены другие вопросы существующей системы бюджетного федерализма. Для большинства регионов, в том числе и для Иркутской области, тема является особой и актуальной. Как отмечают в Контрольно-счетной палате Иркутской области, важен сам механизм выравнивания бюджетной обеспеченности, как на федеральном, так и на региональном, местных уровнях. Этот механизм должен быть направлен на бюджетную консолидацию, приводящую к сокращению дефицита бюджета, повышению доходов, исключению неэффективных расходов. Также в документе Счетной палаты России оценивается управление региональными финансами в 2017-2019 годах. Как отмечают в региональном КСП, сравнительный анализ оценки качества управления региональными финансами (Минфин России) и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов (Минэкономразвития России) не выявил явной зависимости между качеством управления финансами и социально-экономическим развитием регионов. Данные оценки зачастую между собой не совпадают, не верифицированы. При этом высокое качество управления государственными финансами не всегда свидетельствует о наличии благоприятных условий экономического роста региона, повышения качества и уровня жизни его населения. К примеру, при анализе исполнения областного бюджета в 2019 году и сопоставлении с показателями предыдущего периода КСП области указывала на снижение уровня развития промышленных отраслей экономики, оборота розничной торговли на 0,9%, средней реальной начисленной заработной платы на 4,9%, прирост сводного индекса потребительских цен на 2,3%, увеличение миграционного оттока населения. Аналогичная ситуация имела место и в 2018 году, основные макроэкономические показатели за январь-декабрь 2018 года характеризовались снижением индекса промышленного производства на 3,5%, сокращением денежных доходов населения на 2,1%, увеличением уровня инфляции на 2,3%, приростом просроченной задолженности по заработной плате по отраслям экономики. Как сообщили в КСП Иркутской области, региональный бюджет являлся дотационным в исследуемый период - на долю безвозмездных поступлений из федерального бюджета приходилось до 20% доходов, исключением был прошлый год в связи с ЧС (26%). В составе безвозмездных поступлений (это дотации, субсидии, субвенции, иные) дотации составляли: в 2017 году – 9 млрд рублей, в 2018 году – 12 млрд рублей, в 2019 году – 8 млрд рублей, план 2020 года – 5 млрд рублей. Дотация носит нецелевой характер, однако после изменений бюджетного законодательства регион обязан, как получатель дотации, заключить соглашения с Минфином России и выполнять определенные ими обязательства. В отчете Счетной палаты России отмечены регионы-получатели дотации, не исполнившие обязательства, в том числе Иркутская область. Так, в соответствии с Соглашением между Минфином России и высшим должностным лицом Иркутской области в лице губернатора (в 2017-2019 годы - Сергей Левченко), о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Иркутская область, обеспечивая бюджетную консолидацию, обязывалась не устанавливать с 2018 года новые расходные обязательства, не связанные с прямыми полномочиями органа государственной власти субъекта. В отчете отмечено, что Иркутская область не выполнила условие, ввиду принятия ряда нормативных правовых актов социального характера. В рамках Федерального закона № 184-ФЗ финансирование полномочий по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан не отнесено к обязанностям субъекта, осуществляется при наличии возможности, кроме того, такие средства не могут являться основанием для выделения дополнительных финансов из федерального бюджета. При этом областной бюджет не обеспечил финансирование указанных и иных расходных обязательств в полном объеме: так, государственные программы Иркутской области не исполнены за 2018 год на общую сумму 3,5 млрд рублей, сообщает КСП. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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