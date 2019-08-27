Сэкономить на иркутянах: борьба за финансирование строительства школ и детских садов в Иркутске перешла в хроническую фазу

Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор и правительство Иркутской области идут на разнообразные ухищрения, чтобы не направлять из регионального бюджета деньги на развитие социальной сферы и инфраструктуры города Иркутска. Эта политика носит системный характер, считают в мэрии Иркутска. И это несмотря на то, что депутаты Заксобрания Иркутской области приняли закон «О статусе областного центра». Фактически, губернатор и правительство нарушают областные и федеральные нормы права, отмечают в администрации Иркутска. Напомним, битва за развитие областного центра началась в 2016 году, когда мэр Дмитрий Бердников выступил с инициативой о передаче в остро дефицитные муниципальные бюджеты 50% транспортного налога, части налога на доходы физических лиц и УСН (налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения). Логика была такова: люди платят налоги и хотят, чтобы часть этих денег шла на развитие дорог и благоустройство в их муниципальных образованиях. А учитывая, что бюджет Иркутской области все эти годы существенно растет за счет нефтяных и иных доходов, для региона такое перераспределение было бы незаметным. Губернатор Сергей Левченко выступил резко против этой инициативы. После долгих баталий пришли к соглашению: муниципалитетам было отдано 30% УСН, а транспортный и НДФЛ остались неизменными. Но для выравнивания несправедливости в бюджетной обеспеченности населения города Иркутска был разработан закон «О статусе областного центра Иркутской области». Согласно этому закону, город Иркутск должен получать не менее 1% от налоговых доходов регионального бюджета на реализацию госпрограмм. Это около 1,1 млрд рублей в год. Между тем сумма, заложенная в областном бюджете на 2019 год, почти в два раза меньше – 570 млн рублей, а объем субсидий, реально перечисляемых областью городу, не дотягивает и до этого уровня. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в 2018 году представил перечень объектов, на которые можно направить 1,1 млрд рублей, чтобы достичь показателя, обозначенного в законе. Это три школы: в микрорайоне Лесной, которую к 1 сентября 2019 года планировалось достроить и сдать в эксплуатацию, здание спортивного зала модульного типа для школы №29, Гимназия №25 – профинансировать завершение реконструкции. Также предлагалось включить в областную программу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Баумана и крытого тренировочного катка в м-не Университетский. Еще одно важное мероприятие – это комплектование школ и детских садов, только что построенных или открытых после капремонта, современными мебелью, оборудованием, пособиями. Это необходимо, чтобы выполнить образовательный стандарт, установленный Министерством образования РФ. Оборудование требуется для детских садов по ул. Сосновая, Зимняя, Академика Бурденко, по 20-му Советскому переулку, а также для гимназии №25, школ №№ 8, 9 и новой школы в м-не Лесной. Кроме того, за счет того самого полагающегося по закону 1,1 млрд рублей городские власти предлагали провести капитальный ремонт сетей и теплоисточника в м-не Зеленый – сети принадлежали военным, были проложены еще в 1981-1986 годах и с тех пор ни разу не ремонтировались. Недавно были переданы городу в состоянии стопроцентного износа. Еще одно мероприятие – и вовсе из разряда таких, на которые область сама должна была бы предложить деньги: это строительство контактной троллейбусной сети по Академическому мосту. Дело в том, что правительство Иркутской области строит второй ледовый дворец на левом берегу Ангары у Академического моста, собирается в нем в 2020 году проводить Чемпионат мира по хоккею с мячом. Но в плане транспортного обеспечения этот объект крайне уязвимый: из центра на общественном транспорте туда ехать долго, много пробок. Маршрут по Академическому мосту решает все эти проблемы. И последний пункт – обновление подвижного состава муниципального пассажирского транспорта. Все эти объекты имеют высокую степень готовности: строительство и капремонт некоторых из них подходит к концу, по другим активно ведется работа либо имеются утвержденные проекты. Перечень объектов, включенных областными властями в госпрограммы с финансированием в 2019 году, в настоящее время значительно меньше и не дотягивает до планового 1,1 млрд рублей. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, 4 октября 2018 года правительство Иркутской области издало распоряжение, утверждающее предельный уровень софинансирования из областного бюджета мероприятий государственных программ, реализуемых в муниципальных образованиях. Для города Иркутска был предложен запредельно жесткий вариант софинанисрования: 50 на 50 процентов. То есть на каждый рубль, вложенный областью в строительство или ремонт школ, детских садов, дорог город должен дать столько же. При том, что бюджет города, в котором проживает четверть населения региона, составляет всего 20 млрд рублей, а области – 188 млрд рублей. В отношении других муниципальных образований действует менее жесткая система. Более того, подобных правил нет больше нигде в Сибирском Федеральном округе. Так, например, в Республике Алтай минимальная доля участия субъекта в софинансировании мероприятий муниципалитетов составляет 94%. Для города Омска предельный уровень софинансирования из областного бюджета на 2019-2021 годы установлен в размере 88%. Между тем любые попытки администрации Иркутска пересмотреть уровень софинансирования со стороны области оказываются тщетными. Дмитрий Бердников направил несколько писем председателю регправительства и губернатору, в которых предлагал иные схемы софинансирования. В отношении мероприятий, реализуемых в рамках региональных проектов, по его мнению, необходимо установить размер участия области не менее 95%, для иных мероприятий – не менее 90%. Это позволит городу развиваться. «Ни в одном из субъектов Сибирского Федерального округа не установлены подобные жесткие условия софинансирования для муниципальных образований – как правило, региональные власти принимают значительное участие в решении вопросов муниципалитетов», - отметил Дмитрий Бердников в письме на имя председателя правительства. В ответе, подписанном заместителем председателя правительства Иркутской области Антоном Логашовым, указано следующее: «В соответствии с вышеуказанным распоряжением предельный уровень софинансирования для города Иркутска составляет 50%. Индивидуального подхода при определении предельного уровня софинансирования бюджетным законодательством не предусмотрено». Вот так! Индивидуальный подход для занижения доли области в софинансировании объектов в Иркутске предусмотрен, а для повышения – не предусмотрен. По объектам на 2019 год Дмитрий Бердников обращался в правительство области в три захода: в ноябре 2018 года – для включения в областные программы, в феврале 2019 года – для обеспечения своевременного финансирования и накануне майского пересмотра параметров областного бюджета. В каждую «волну» направлялись подробные письма с перечнем объектов и мотивировкой, почему их нужно профинансировать. Всякий раз приходили красноречивые ответы с иезуитскими формулировками, в итоге которых - отказ, после которых неизменно возникает вопрос – а на что, собственно говоря, идут областные деньги, если их нет для школ, детских садов, спортивных объектов, ремонта тепловых сетей и дорог? Кстати, 570 млн рублей, на которые на словах было готово расщедриться правительство Иркутской области – это значительно меньше, чем сумма, которую оно было готово вбросить в бездонную бочку под названием «Корпорация развития Иркутской области» (КРИО). Напомним этот сюжет. Сергей Левченко решил спасать частную авиакомпанию «ИрАэро» от банкротства, но не мог дать ей деньги из бюджета напрямую – это запрещено российским законодательством. Поэтому предложил докапитализировать КРИО на 700 млн рублей: давать деньги из бюджета компаниям, которые принадлежат области, можно. Следующим шагом КРИО должна была передать эти деньги «ИрАэро» под видом покупки ее акций. В этом отражаются приоритеты правительства коммуниста Сергея Левченко: интересы частного бизнеса почему-то ближе, чем муниципалитетов и уж тем более – населения, которое предпочло бы, чтобы бюджетные средства тратились на детские сады, школы, дороги и теплотрассы. Вот лишь несколько отрывков из бесконечной переписки мэрии и областного правительства. 19 ноября 2018 года: обращение мэра Дмитрия Бердникова в правительство Иркутской области с просьбой предусмотреть софинансировние строительства и капитального ремонта социальных объектов – школ и детских садов. 18 декабря 2018 года: ответ заместителя министра образования Иркутской области Максима Парфенова. «К сожалению, существующий круг проблем в сфере общего образования и имеющиеся финансовые ресурсы не позволяют одномоментно решить все вопросы города Иркутска. В настоящее время Программой развития образования на проведение мероприятий: строительство общеобразовательной школы в мкр. Лесной, реконструкция МБОУ Гимназия №25, строительство здания спортивного зала модульного типа для МБОУ СОШ №29, капитальный ремонт МБОУ ООШ №8 им. Д.Г. Сергеева, капитальный ремонт МБОУ СОШ №9, приоритетность реализации которых определена соответствующими рейтингами, финансирование не предусмотрено», - сообщил чиновник. Ситуация абсурдная, так как становится непонятным, зачем составлять эти пресловутые рейтинги, если финансирование все равно за ними не следует. Тем не менее, администрация города продолжает строительство детских садов и школ, но за счет собственных средств. Сегодня администрация города проводит реконструкцию Гимназии №25, строит детские сады по ул. Зимняя в Куйбышевском районе, по ул. Сосновая в Свердловском округе, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на б. Рябикова, проводит капремонт сауны спортивного комплекса «Авиатор» на Ширямова, 6а, реализует за счет собственных средств государственные программы «Безопасные и качественные дороги», «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». Деньги, заложенные на эти цели в областном бюджете, до сих пор не поступили. Команда губернатора сопротивляется изо всех сил любым попыткам иркутян привлечь на развитие областное и федеральное финансирование, отмечают в мэрии. Во многих случаях приходится действовать через Москву, работая с ней напрямую. Но бюджетное законодательство предполагает, что федеральные инвестиции идут в муниципалитеты только через региональные бюджеты. А вот в этом плане в Иркутской области – беда. Но город Иркутск настойчиво, планомерно пробивает глухую стену, которой отгородилось областное правительство от нужд муниципалитетов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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