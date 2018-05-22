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Экономика / Бизнес
23.05.2018

Сельхозтехнику Иркутской области могут перевести на газовое топливо

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ситуации продолжающегося роста цен на горюче-смазочные материалы в Приангарье рассмотрят варианты перевода сельхозтехники на газ. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в Боханский район.

Как сообщает пресс-служба регправительства, там он провел совещание по вопросу проведения посевной кампании. Участие в обсуждении приняли сельхозтоваропроизводители, представители министерства сельского хозяйства, администрации муниципального образования, Законодательного собрания региона.

Сергей Левченко сообщил, что направил письмо на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в котором приводится анализ роста цен в регионе на топливо в период проведения весенне-полевых работ. Мелкооптовая цена нефтепродуктообеспечения на рынке ГСМ по дизельному топливу за тонну по сравнению с прошлым годом выросла на 128,4%, на 114,3% произошел рост за тонну бензина Аи-92.

– Много раз на федеральном уровне говорили, что стоимость нефтепродуктов формируется на основе рыночного механизма конкуренции, привязана к мировым ценам на нефть. К сожалению, созданная сегодня система управления позволяет нам с вами управлять ситуацией, которая зависит только от нас. Но есть перспективные механизмы не одного дня, но способные повлиять на энергетический рынок. Я дал поручение областным Минсельхозу и МинЖКХ посмотреть все варианты по переводу сельхозтехники на газ. Нам нужно обстоятельно подумать над тем, как применять сжиженный газ во всех случаях, касающихся ГСМ и других энергоресурсов, – пояснил Сергей Левченко.

Также он отметил, что тема перевода на газ касается не только сельхозтехники, а также других видов транспорта и жилищно-коммунального сектора в целом.

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